Robin Bernoski neemt plaats in het zadel van Velazquez

Eerder deze maand werd bekend dat de KWPN-goedgekeurde Velazquez te koop stond. In plaats van hem te verkopen, zal Robin Bernoski nu plaatsnemen in het zadel van de hengst. Hij zal de vijftienjarige Krack C-zoon uit gaan brengen bij de Young Riders. Voorheen werd de schimmel door Laura Quint uitgebracht in dezelfde klasse. In 2015 maakte Quint en Velazquez deel uit van het Nederlandse team op de Europese kampioneschappen Junioren.

Deel van de familie

Quint meldt aan Eurodressage: “Ik wilde dat Velazquez bij iemand terecht kwam die hem zou uitbrengen in de sport en waarbij hij net zo belangrijk is als dat hij voor mij altijd geweest is, daarom hebben we besloten om hem door Robin te laten rijden. Hij zal hem de kans geven om weer mee op wedstrijd te gaan, iets waar ‘Lasso’ altijd van gehouden heeft en zo blijft hij ook een deel van onze familie.’

Elkaar helpen

Robin Bernoski zal de hengst blijven rijden. De verkoop was meer bedoeld om te zorgen dat het paard weer mee op wedstrijd kon met iemand, die nu zich nu focust op haar andere twee paarden: Donna Lisa (v. Dancier) en Edison (v. Johnson).

‘Het paard moest niet perse weg, Laura focust zich nu eenmaal op twee andere paarden. Naast mijn Young Riders-paard Clever, heb ik niet zo veel wedstrijden paarden en zo kunnen we elkaar een beetje helpen,’ legt Bernoski uit. ‘Zo wist de familie dat hij op een goede plek terecht kwam. Zij blijven hem aanhouden voor mij, zodat ik hem dit seizoen kan uitbrengen. Na dit seizoen kijken we hoe we het verder gaan aanpakken.’

Wennen en leren kennen

Vorig jaar heeft Quint haar hengst een enkele keer uitgeleend aan Bernoski voor de instructeursopleiding, maar daarnaast heeft Bernoski de hengst niet vaak gereden. ‘Als ik Velazquez op wedstrijden zag vond ik het altijd al een erg aansprekend paard en toen ik hem reed voor de instructeursopleiding was het ook een heel leuk paard om op te rijden,’ vertelt Bernoski. ‘Hij is vorige week maandag bij mij op stal gekomen, daarvoor heb ik eigenlijk niet vaak op hem gezeten.’

De achttienjarige ruiter zal hoopt rond maart met Velazquez de baan in te gaan. ‘We moeten nu eerst een combinatie vormen en aan elkaar leren kennen. Alleen Laura heeft er de afgelopen vier jaar opgezeten, dus het is wel zo eerlijk tegenover het paard om hem eerst wat aan mij te laten wennen. Ik wil hem bijvoorbeeld niet te kort doen wanneer ik te snel zou starten.’

‘Het is een heel lief paard met een opvallende kleur. Iedereen op stal is er weg van, hij toont helemaal geen hengstengedrag,’ vertelt Bernoski. ‘Ik wil de familie Quint bedanken voor deze heel bijzondere kans die zij mij gegeven hebben. Laura en ik hebben dan wel een relatie, maar nog niet heel lang. Dat ze dit aandurven met mij getuigt dus van veel vertrouwen in mij.’

Clever

De ruiter blijft ook bezig met zijn andere paard Clever. ‘Toevallig waren we vandaag de planning voor aankomend seizoen aan het bekijken. In maart wil ik Clever meenemen in de Intermediaire I, daarnaast ook de Kostendrukkers Cup bij de Young Riders. Langzaam probeer ik met hem naar de U25 toe te werken.

Bron: Timo Martis voor Hoefslag, overname zonder toestemming en bronvermelding is niet toegestaan

Foto: DigiShots