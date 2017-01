‘Reuze’ kerstcadeau voor Ashley Holzer *foto*

Naast haar pensionado Pop Art lijkt haar nieuwe aanwinst een reus! De Amerikaanse dressuuramazone Ashley Holzer, die vier keer deelnam aan de Olympische Spelen en in 1988 brons won met het Canadese team, kreeg de zesjarige KWPN-gefokte Nureyev (Johnson x Kennedy).

Nureyev heeft een stokmaat van maar liefst 1.83m. De amazone had Nureyev nog niet in het echt gezien, toen de ruin begin deze week in Wellington arriveerde. ‘We kregen een video van Sjef Janssen, die al lange tijd bevriend is met onze familie. Bij de video zat een briefje waarop stond: je enige kans om een geweldige vijfjarige te kopen. We bekeken het filmpje en waren direct weg van het paard. Tot mijn verrassing zei mijn man dat ik hem veterinair moest laten keuren en dat ik hem dan als kerstcadeau zou krijgen. Dus ik belde Sjef en zei dat we hem wilden kopen. Hij dacht dat ik een grapje maakte.’

Maar Sjef liet Nureyev keuren en stuurde het paard per vliegtuig naar Wellington. ‘Zelfs nog vóór we hem hadden betaald,’ lacht Holzer.

Inmiddels heeft de 53-jarige Holzer een paar keer op de enorme Nureyev gereden en ze beschrijft hem als een ‘ongelofelijke beweger’. Nureyev heeft inmiddels kennisgemaakt met de twintigjarige gepensioneerde Pop Art, het paard waarmee Holzer in 2008 deelnam aan de Olympische Spelen en in 2010 aan de Wereld Ruiterspelen.

Bron: Dressage-News.com

Foto: Remco Veurink