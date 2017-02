Succesvolle rentree voor Joyce Lenaerts en Ubique na zware blessure

Vandaag verscheen Joyce Lenaerts weer in de baan met Beukenvallei’s Ubique, nadat de ervaren ruin er bijna een jaar heeft uitgelegen. In de Intermediaire II/Grand Prix gecombineerde rubriek eindigde de combinatie met 67,63 op een tweede plek, achter Seth Boschman en Bon Passa (v. OO Seven).

Ubique

‘Het was super leuk om hem weer mee te nemen op wedstrijd, nadat hij zich in Oliva zo blesseerde,’ vertelt Lenaerts blij. Tijdens de internationale wedstrijd in Oliva (Spanje) sloeg Ubique dusdanig hard tegen de staldeur dat hij de kogel van een van zijn achterbenen flink blesseerd, Lenaerts dacht zelfs dat het niet meer goed zou komen. ‘Gelukkig is hij weer er weer helemaal bovenop gekomen!’

‘Ik heb eigenlijk wel fijn kunnen rijden! Ubique kan zich enorm heet maken, daarom heb ik besloten om vandaag even rustig te beginnen in de Intermediaire II in plaats van de Grand Prix,’ legt de amazone uit. ‘Hij vond het wel weer even spannend en er slopen her en der wat foutjes in, maar hij liep toch heel fijn door de proef heen.’

Op het moment heeft Lenaerts nog geen plannen voor het aankomende seizoen. ‘Ik heb nog geen planning voor dit seizoen gemaakt, dat moet ik op mijn gemakje nog even bekijken. Voor nu ik ben nog even aan het nagenieten dat Ubique weer mee kan!’ lacht Lenaerts. ‘Ik wil hem wel binnenkort wel weer meenemen om het wedstrijdritme er in te krijgen, dat heeft hij wel nodig anders wordt hij te druk op wedstrijd.’

Firestone en Authentic

Door het drukke dekseizoen van KWPN-hengst Firestone, is samen met de eigenaren besloten om hem in alle rust verder te trainen. ‘Firestone ben ik nu lekker aan het doortrainen en ik heb hem tijd gegeven om goede wissels te springen. Af en toe neem ik hem wel eens mee naar het losrijdterrein van een lijndelijke wedstrijd, maar ik rijd met hem niet mee voor een kampioenschap. Binnenkort zal ik hem wel weer meenemen op wedstrijd,’ vertelt de in Leende-gevestigde amazone.

Ook de Lichte Tour-merrie Authentic doet het goed. ‘Het fijne aan die merrie is dat ze wedstrijden totaal niet spannend vindt, dus hoef je haar niet zo in het wedstrijdritme te rijden. Als je die na een lange tijd weer mee neemt, lijkt het net alsof ze de dag daarvoor nog in de ring heeft gelopen! Daarom ben ik met haar een beetje zuinig en rijdt ik haar voornamelijk op grote en leuke wedstrijden.’

Of dat wedstrijden worden, is nog maar even afwachten, want Joyce wil de merrie dit jaar met Iconic dekken. De door Lenaerts, en haar partner Marcel Sterrenburg, gefokte hengst werd vorig jaar met de meeste punten goedgekeurd bij het KWPN.

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots