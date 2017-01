Reactie Isabell Werth: ‘Super trots op de score van 90 procent’

Iedereen was onder de indruk. Isabell Werth en Weihegold OLD waren zaterdag niet een beetje de beste, nee dík de beste. De Duitse combinatie zette in de kür op muziek van Jumping Amsterdam een score neer van 90,720 procent. Nooit eerder haalde Werth met deze merrie zo’n hoge score. ‘Daar ben ik natuurlijk super trots op!’

Mooie reactie Carl Hester

De Duitse bondscoach omhelsde haar enthousiast. Zelf leek Werth het nog amper te kunnen bevatten. Op het scherm stond daadwerkelijk een score van meer dan 90 procent. Na haar proef in de Grand Prix Freestyle, moest Carl Hester met Nip Tuck nog de ring in. ‘Er is niets raarder dan de ring in komen en op de schermen een score van 90 procent zien staan’, zei Hester na afloop lachend. ‘Ik weet niet precies hoe om me toen moest voelen, maar het hielp me toch wel om te ontspannen.’ Hester eindigde zelf op de 2de plaats, met 83,325 procent.

Werth: ‘Ze is in de beste vorm ooit’

Op dit moment lijkt Werth onverslaanbaar. ‘Weihegold is in haar beste vorm ooit. Ik hoop dat we deze vorm nog lang vol kunnen houden. Ik ben ontzettend blij, hier werk je voor. Toch vind ik het belangrijker op de manier waarop we het gedaan hebben. Om dit samen met Weihegold in deze fantastische atmosfeer te mogen doen, is fantastisch. We kregen een staande ovatie van het Nederlandse publiek. Dat geeft zo’n score een extra dimensie. Het was een buitengewoon evenement. Alles is zo goed geregeld, dat maakt het verschil met andere shows in de wereld.’

Bron: Hoefslag/Robert Hüsken