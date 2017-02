Prestaties moederlijn doorslaggevend bij NRPS-ponyhengsten

De jury zette flink het mes in de groep ponyhengsten die voor de eerste bezichtiging waren aangemeld. Van de 20 pony’s die voor de eerste bezichtiging in de kooi verschenen kregen negen hengsten een uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Acht kregen uiteindelijk groen licht voor de derde bezichtiging op 5 maart.

Minder dan anders

‘We konden wat minder ruim selecteren dan we gewend waren’, reageert juryvoorzitter Gert Teunissen na afloop. ‘Zeker als je kijkt naar de springpony’s konden we maar weinig hengsten doorverwijzen.’

Uiteindelijk zijn er slechts twee pony’s aangewezen waarin een duidelijke springpedigree terug te vinden is. De eerste daarvan is cat. 46 Kit Kat van ’t Caldenbroeck die gefokt is door KWPN senior inspecteur Wim Versteeg. Die was vanmiddag dan ook aanwezig om zijn fokproduct, nu in het bezit van Jos en Trudi van Houwen, in de baan te zien.

Kit Kat heeft meervoudig EK-pony Kosmo van Orchid’s als vader en komt uit een moeder van de New Forest-stempelhengst Kantje’s Ronaldo. ‘Een pony die vandaag nog niet helemaal mee viel, maar zeker ook op zijn afstamming van ons de kans krijgt om zich in het verrichtingsonderzoek te bewijzen in het springen’, oordeelt Teunissen.

Cat. nummer 49 Vivaldo waardeerde zich in de kooi juist enorm op in het springen. Vader van de voshengst is Viva la Bam, die zijn bekendheid geniet van zijn internationale optreden in de dressuurring, maar die in zijn jonge jaren ook nog op hoog niveau in de springsport is uitgebracht. Moeder is de keurmerrie Santana, een dochter van de keur preferente Casper die in zijn leven al tekende voor het vaderschap van diverse EK-springpony’s.

‘Qua type doet hij wat eenvoudig aan’, aldus Teunissen. ‘Het hoofd had meer bloeduitstraling mogen hebben. Maar los waardeert hij zich enorm op’. Saillant detail: Over-overgrootmoeder van Vivaldo Jolandais is een Haflingermerrie.

Steeds meer gespecialiseerde dressuurpony’s

De overige zes aangewezen pony’s neigen qua afstamming meer naar de dressuurkant, wat ook vaak terug te vinden was in de manier van vrijspringen. ‘Maar dat kan ook aan de eigenaren liggen’, aldus Teunissen. ‘Als die al erg op de dressuur gericht zijn, wordt er toch wat minder getraind op het springen.’

Zowel direct als indirect via de pony’s uit de Du Bois fokkerij is de Duitse fokkerij van invloed op de hengsten aangewezen voor de derde bezichtiging. De grootramige cat 34. Domingo du Bois is 100% een ‘Du Bois’ pony. en heeft van beide kanten stammoeder Imdira el Haddi (v Ismael ox) als overgrootmoeder. Vader Don Cremello du Bois is een prestatie-sporthengst uit eigen fokkerij en ook de lijn van moeder Irana du Bois is al enkele generaties in eigendom van de familie Van de Bosch.

Verder heeft cat 42. Da Vinci Dylano du Bois als vader, terwijl cat. 43 juist weer uit de ‘Du Bois’-merrie Callista du Bois (v Don Cremello) komt.

Cat. 44. Notting Hill C-Two DVB, tenslotte is een Belgisch fokproduct met Duitse roots. De zoon van FS Numero Uno is een halfbroer van Don Ducky C-Two DVB die zelf ook nog een zoon aangewezen kreeg.

De invloed van Goana

Uit de fokkerij van Ruud Sanders uit Liempde kregen maar liefst twee hengsten een uitnodiging voor de hengstenshowdag. Cat 32. Dimago van het Molenbosch heeft als vader Don Ducky C-Two DVB die onder Anouk Strikkers al van zich liet spreken in de dressuurbaan.

Moeder Goana bracht al de vier NRPS-goedgekeurde zonen Voltago, Boy, Ilias en Cartago van ’t Molenbosch. Met Dimago kan er wellicht nog een aan Goana’s illustere lijst worden toegevoegd.

Maar de invloed van de Keur, pref prest-fokmerrie rijkt deze jaargang nog verder. Cat. 48 Nairo van ’t Molenbosch (v Nightfever II) is via moeder Cezana (v Vlegel) een kleinzoon van Goana. Ook hij mag zijn opwachting maken op de showdag in maart.

Aangewezen voor de derde bezichtiging op catalogusvolgorde:

cat 32. Dimago van ’t Molenbosch: Don Ducky C-Two DVB uit Goana van ’t Molenbosch keur, pref, prest-fok van Gomel ox, fokker Ruud Sanders uit Liempde, geregistreerde MA Eigenraam uit Garderen.

cat 34. Domingo du Bois: Don Cremello du Bois uit Irana du Bois voorl keur van Dornik B, fokker en geregistreerde ACM van de Bosch uit Herwen.

cat 42. Da Vinci: Dylano du Bois uit Marouscha keur, pref, prest-fok van Evanto’s Nieuwmoed, fokker HM van Dellen-Bleeker uit Opende, geregistreerde J Bakker uit Doezum.

cat 43. Calippo KV: FS Champion de Luxe uit Callista du Bois van Don Cremello du Bois, fokker en geregistreerde Kim Vugts uit Boxtel.

cat. 44. Notting Hill C-Two DVB: FS Numero Uno uit Citou de Luxe van FS Champion de Luxe, fokker C. Carmeliet, geregistreerde C. Carmeliet en Dressuurstal van Baalen uit Brakel.

cat. 46. Kit Kat van ’t Caldenbroeck: Kosmo van Orchid’s uit Floor van Kantje’s Ronaldo, Wim Versteeg uit Barneveld, geregistreerde Jos en Trudi van Houwen uit Wanssum.

cat 48. Nairo van ‘ t Molenbosch: Nightfever II uit Cezana van ’t Molenbosch van Vlegel, fokker Ruud Sanders uit Liempde, geregistreerde MA Eigenraam uit Garderen.

cat 49. Vivaldo: Viva la Bam uit Santana keur van Casper, fokker PJM Verhaag uit Meijel, geregistreerde HM Melis, Stevensbeek.

Niet aangewezen, wel ster:

cat 47. Lionel M: Le Matsjo uit Sharrem van Flaxman’s Humphrey ox, fokker JM Brouwers, geregistreerde PSM Roefs, Loosbroek