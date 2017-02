‘Precies tien jaar na Vitalis geboren’

Vanmorgen zag Mi Amore het levenslicht, een volle broer van de hengst Vitalis . Een prachtige verrassing voor eigenaar/fokker Willeke Bos van Stal 104.

‘Weet je wat nog het meest bijzondere is… Vitalis werd precies tien jaar geleden geboren’, vertelt de fokster. ‘Ook hij is een Valentijnsveulen. En dat terwijl de merrie al drie weken geleden uitgeteld was!’

Het jonge hengstje heeft nu al een speciaal plekje in het hart van Willeke Bos veroverd. ‘Moeder Tolivia was ontzettend moeilijk drachtig te krijgen. Ik wilde heel graag nog een Vivaldi-veulen uit haar. Twee keer is het mislukt via embryo-transplantatie; nu was het dan raak, terwijl we het dit keer via ICSI geprobeerd hebben, eigenlijk een nóg lastigere techniek.’

Net zijn grote broer

De kleine Mi Amore lijkt precies op zijn grote broer. ‘Vitalis heeft een kolletje en vier witte sokken, terwijl Mi Amore geen aftekeningen op zijn hoofd heeft en drie witte voetjes. Daarnaast lijkt deze kleine de looks van Vitalis te hebben, en in elk geval zijn uitstraling en nieuwsgierigheid. Als je de box open doet, komt hij meteen naar je toe, zó lief! Vitalis is ook zo’n schatje.’

Over Vitalis: ‘Zijn amazone Isabell Freese vertelde dat ze nog nooit een paard heeft gereden dat zo makkelijk en meewerkend is als hij. En dat terwijl hij heel populair is bij de fokkers; alleen al de eerste jaren dat hij goedgekeurd was bij het Westfaler Verband dekte hij 300 merries per seizoen. En dat is alleen maar meer geworden sinds hij van Schockemöhle is.’

Genieten

Willeke voorspelt een grote toekomst voor het hoogbenige veulen. ‘Ik ga hoe dan ook enorm van dit paardje genieten, dat doe ik nu al! We hebben zó lang uitgekeken naar een Vivaldi uit Tolivia!’

De palmares van de bij het Westfaler Verband goedgekeurde Vitalis is indrukwekkend. Vorig jaar won hij de Lichte Tour op het WK in Ermelo met scores van in de 74% onder Isabel Freese en hij lijkt dit jaar door te stomen naar de Zware Tour.

Bron: Hoefslag, overname zonder toestemming en bronvermelding niet toegestaan

Foto: DigiShots