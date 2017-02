Platinum Stable koopt Indigro volledig

Platinum Stable had de helft van KWPN-hengst Indigro al in eigendom, maar nu heeft de familie Wilaras ook de andere helft gekocht van de hengstenhouder Joop van Uytert. Dit deden zij eerder ook al met Eye Catcher.

Indigro

De door John Deenen gefokte Negro-zoon werd afgelopen najaarsonderzoek goedgekeurd bij het KWPN met 81,5 punten. Kirsten Brouwer zit al enige tijd in het zadel van de hengst en stelde hem op de vrijdagavond van de KWPN-hengstenkeuring nog voor in de presentatie van de in 2016 goedgekeurde hengsten.

‘Het is een erg fijn paard en ik ben super blij dat het nu zeker is dat ik hem kan blijven rijden,’ vertelt Brouwer enthousiast. ‘De familie Wilaras heeft de helft van Indigro overgekocht om te verzekeren dat ik hem kan blijven rijden en voor de uitbreiding van het hengstenbestand.’

De net vierjarige Indigro kreeg een negen op zijn keuringsrapport voor de rijdbaarheid en instelling. In de spannende hal van Den Bosch was te zien dat er zeker een terecht cijfer is gegeven, hij liet zich makkelijk en braaf rond liet sturen door zijn amazone. ‘Op de hengstenkeuring liep hij een hele goede presentatie. Hij kan goed stappen en galopperen en heeft heel veel tritt in zijn draf. Samen met zijn werkwilligheid is en vermogen om te sluiten, is zeker een belofte voor later. Ik denk dat het echt een heel goed paard gaat worden voor de toekomst!’

Eye Catcher

Het is niet de eerste keer dat Platinum Stable Joop van Uytert’s aandelen in een hengst koopt. In 2015 kocht de familie Wilaras ook de helft van de eveneens KWPN-goedgekeurde Eye Catcher over van Van Uytert en zijn fokker Gerrit Snoeks. Na het WK in Verden, waar de combinatie voor de tweede keer de bronzen medaille binnen sleepte, werd de verkoop bekend gemaakt. Inmiddels timmert de combinatie hard aan de weg om binnenkort hun Lichte Tour-debuut te maken.

Bron: Hoefslag

Foto: Timo Martis