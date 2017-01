Patrik Kittels Grand Prix-paard naar Simone Pearce

De Australische amazone Simone Pearce heeft beschikking gekregen over de voorheen SWB-goedgekeurde hengst Wladimir. Patrik Kittel heeft de inmiddels geruinde Flemmingh-nazaat uitgebracht in de Grand Prix en scoorde de combinatie al eens 75%.

Grootste steun

Pearce heeft plaats genomen in het zadel en de klik blijkt zo goed dat Pearces moeder (Robyn Pearce), die zelf nog steeds woonachtig is in Australië, heeft besloten om het paard voor haar aan te kopen. De 25-jarige amazone rijdt sinds vorig jaar bij Andreas Helgstrand, waar het Grand Prix-paard gekocht is. ‘Wladimir rijd ik nu ongeveer twee maanden en het klikt heel erg goed,’ legt Pearce uit. ‘Ik ben mijn moeder erg dankbaar voor deze geweldige kans, gezien zij Wladimir overgekocht heeft van Andreas. Ze is mijn grootste steun en had dit allemaal nooit kunnen doen zonder haar support!’

Van Australië naar Europa

Pearce verhuisde zeven jaar geleden vanuit Australië naar Duitsland. Sindsdien heeft de amazone op verschillende stallen in Europa getraind en paarden uitgebracht op grote concoursen. Zo bracht ze voor de Nederlandse eigenaar Peter Perlee en namens Australië de Vivaldi-merrie Felicia uit op het WK in Verden 2015. Ook dit jaar was de amazone van de partij op het WK voor Jonge Dressuurpaarden, ditmaal met Fine Time (v. Fürstenball) die ze voor haar huidige werknemer Andreas Helgstrand rijdt.

‘Ik ben naar Europa gekomen omdat ik hier veel meer kansen heb dan in Australië. Er zijn hier veel meer en betere concoursen dan in Australië en ik wil graag tegen de beste van de wereld rijden. Het is niet niks om zo ver van je familie en vrienden thuis te zijn, maar het is het waard. Zeker als je ziet wat ik allemaal heb bereikt en de kansen die hier om mijn pad zijn gekomen!’

Andreas Helgstand

‘Tijdens mijn tijd bij Platinum Stable benaderde Andreas Helgstrand mij om bij hem te komen werken. Dat aanbod heb ik toen afgeslagen omdat ik het erg naar mijn zin had in Nederland en bij Platinum Stable. Uiteindelijk hebben Andreas en ik, na het WK in 2015, om de tafel gezeten en goede afspraken gemaakt. Hij heeft mij uiteindelijk toch overgehaald en toen heb ik besloten om toch naar Denemarken te verhuizen. Dat was de beste keuze die ik ooit gemaakt heb!’

Wladimir

‘Wladimir is voor mij echt een paard waarmee ik me kan ontwikkelen en ervaring mee kan opdoen in de Grand Prix. Hij is een echte ‘gentleman’, hij doet iedere dag zijn best voor mij. Met hem kan ik denk ik zeker constant rond de 70% scoren op wedstrijden,’ vertelt de amazone. ‘Ik wil eind januari een keer nationaal starten en in februari misschien een kleine internationale wedstrijden rijden. Als het allemaal goed verloopt, wil ik een poging wagen in de CDI3* van Herning in maart.’

Bron: Timo Martis voor Hoefslag, overname zonder toestemming én bronvermelding is niet toegestaan.

Foto: Timo Martis