Patrick van der Meer: ‘Dit voelt wel als revanche’

Momenteel wordt in het Duitse Neumünster de wereldbeker kür op muziek verreden. Na acht combinaties is het Patrick van der Meer die met zijn Zippo aan de leiding gaat. De combinatie reed een score van 74,090% bij elkaar en nam zo revanche voor de Grand Prix die zaterdag niet naar wens verliep.

Uitstekende uitvoering

Tijdens de Grand Prix gisteren zat er niet meer in dan een veertiende plaats met 66,320%, de combinatie liep tegen fouten aan in de wisselseries en pirouette. Wel was te zien dat gedurende de proef, de ontspanning erin kwam en de uitvoering steeds beter werd.

De spanning was gisteren duidelijk te zien, dus vandaag was het de vraag of Zippo de ontspanning kon vinden en dat was zo. Van der Meer en Zippo lieten een uitstekende kür op muziek zien, met slechts een klein foutje bij het uitgaan van de pirouette. ‘In de Grand Prix ging het daar ook al mis. Ik voelde het al een beetje aankomen en reed al wat voorzichtiger. Het ging ook nog bijna goed, maar ik raakte hem kwijt bij het uitgaan van de pirouette.’

Revanche

Na de proef waren de opluchting en vreugde bij Van der Meer duidelijk zichtbaar. Het publiek gaf een daverend applaus en Van der Meer kon niet anders dan lachen, zwaaien en zijn Zippo belonen.

‘Ik was echt hartstikke blij, gisteren was echt een hele grote domper en ik was er vandaag dan ook op gebrand om goed te rijden. Ik was gisteren zó teleurgesteld en dit voelt nu echt wel als revanche. Ik ben tevreden over Zippo en over mijn eigen rijden, wat de rest nu nog doet maakt mij niets uit!’

Live uitslagen

Bron: Hoefslag, overname zonder toestemming en bronvermelding niet toegestaan.

Foto: DigiShots