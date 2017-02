Grand Prix-paard Painted Brown naar Duitsland

Painted Brown, een van de Grand Prix-paarden van Marlies van Baalen, is vorige maand verkocht naar Duitsland. De bruine zoon van Painted Black zal zijn carrière vervolgen onder Sabine Haag Molkenteller van landgoed Hohenkamp.

Van Baalen startte de veertienjarige hengst slechts sporadisch. Op het CDI3* in Roosendaal in 2014 behaalde de combinatie mooie scores van ruim 71% in de Prix St.Georges, om te vervolgen met een tweede plek (ruim 74%) in de Intermediaire Kür op muziek, achter Dinja van Liere met Duval’s Capri Sonne Jr. Het jaar daarna volgde het Grand Prix-debuut, met een internationale wedstrijd in Perl die met bijna 69% werd volbracht.

Painted Brown komt uit de merrie Miss Sinclair (v. Lord Sinclair), die tevens de moeder is van Borencio. De bruine ruin werd als vijf- en zesjarige wereldkampioen Jonge Dressuurpaarden in Verden onder Emmelie Scholtens en vervolgens verkocht aan de Noorse Alexandra Andresen.

Bron: Eurodressage

Foto: DigiShots