Mijn paard wil niet halthouden (op X)…’

De meest ervaren en hoogst scorende dressuurruiters hebben er af en toe moeite mee: hun paard is te opgewonden, gespannen of voorwaarts en toont nauwelijks het halthouden op X nadat ze bij A zijn binnengekomen. Fatsoenlijk groeten is er niet bij, want hun paard heeft haast. En dat onderdeel is elke keer weer een probleem. Jammer, want zo’n binnenkomer kost meteen een hoop punten.