Opnieuw Duitse hegemonie in FEI Wereldranglijst dressuur

Na het publiceren van de nieuwe FEI Wereldranglijst dressuur is het overduidelijk: er heerst een Duitse hegemonie in de mondiale dressuurwereld. De gehele top drie bestaat uit Duitse amazones. De eerste Nederlander vinden we pas terug op een twaalfde plaats

Werth koploper

Met stip op één treffen we Isabell Werth aan met de Oldenburgermerrie Weihegold. Het duo presteerde de afgelopen periode sterk: de meest recente overwinning werd vorige week nog behaald tijdens de Wereldbekerwedstrijd in Amsterdam, waar zij zowel de Grand Prix-proef als de kür op muziek wonnen. In totaal behaalde Werth met de Don Schufro-dochter 2969 punten, waarmee zij aan kop gaat. De Duitse amazone heeft laten weten dat Weihegold nu een wedstrijdpauze krijgt, om zich zo optimaal te kunnen voorbereiden op de Wereldbekerfinale.

Landgenoten Kristina Bröring-Sprehe en Dorothee Schneider staan respectievelijk op een tweede en derde plaats in de ranglijst. De eerste behaalde 2823 punten met De Niro-zoon Desperados, 119 punten verwijderd van Schneider en Showtime FRH.

Stijging voor Hester

De top tien wordt afgemaakt door Carl Hester met Nip Tuck, die één plekje is gestegen ten opzichte van de vorige ranglijst. Hij wordt gevolgd door Laura Graves met Verdades (5), Inessa Merkulova met Mister X (6) en Severo Jurado Lopez met Lorenzo (7). Op de achtste plek treffen we opnieuw Werth aan, ditmaal met haar tweede troef Emilio. De Zweedse amazone Tinne Vilhelmson Silfén en Steffen Peters maken met Don Auriello en Legolas de top tien compleet.

Nederlanders leveren plekken in

De eerste Nederlandse combinatie vinden we pas op een twaalfde plek. Hans Peter Minderhoud zakte een plaats met Glock’s Flirt. Ook Diederik van Silfhout moet twee plekken inleveren: hij staat op dit moment als veertiende in de ranglijst met Arlando. De enige Nederlandse combinatie binnen de top 30 die het beter weet te doen ten opzichte van de vorige ranglijst is Madeleine Witte-Vrees met Vivaldi-nazaat Cennin. Zij mogen hun 31ste plekje verruilen voor nummer 30.

Foto: Remco Veurink