Opluchting na internationaal debuut met Legolas

Eerder deze week werd bekend dat de groom van Steffen Peters, Dawn White O’Connor, de teugels van Legolas zou overnemen. De combinatie debuteerde gisteren internationaal tijdens de Wereldbekerwedstrijd in Las Vegas. Dit debuut werd beloond met een mooie tweede plaats en een score van 68,100%. White O’Connor liet na de wedstrijd weten vooral enorm opgelucht te zijn. ‘Ik wist echt niet wat ik moest verwachten’, aldus de 27-jarige amazone. ‘Ik had verschillende verwachtingen en maakte me vooral zorgen omdat hij heel gevoelig is en mijn hulpen heel anders zijn dan die van Steffen.’

De eerste plaats was voor niemand minder dan Steffen Peters zelf, hij zette met Rosamunde een score neer van 73,780% en pakte zo overtuigend de winst. Hij was niet alleen maar gefocust op Rosamunde, maar gaf toe ook vooral Legolas in de gaten te houden. ‘Tijdens Dawn’s rit gluurde ik af en toe even door de tunnel en wat ik zag beviel me wel. Natuurlijk zaten er wat foutjes in, maar dat is normaal. De beste leraar is de wedstrijdring en Dawn leert hier zoveel van voor de volgende wedstrijden.’

De derde plaats was voor David Blake en Ikaros, die maar weinig hoefden toe te geven op Dawn White O’Connor en Legolas. Zij scoorden 68,080%.

