Olga Boucher: ‘Houdini La Haya is een knuffelpaard dat kan goochelen’

Zaterdag werd de rubriek vijfjarigen van de Stal van de Sande Dressuurtalent in Berlicum gewonnen door Olga Boucher met de bruine KWPN ruin Houdini La Haya (Krack C x Roman Nature).

De jury, bestaande uit Marian Dorresteijn en Alex van Silfhout, kreeg een fijne groep jonge paarden te zien. De vier hoogst scorende paarden werden door Dinja van Liere overgereden en zij besloot dat de zege uiteindelijk naar Houdini La Haya ging.

Niet verwacht

‘In september heb ik alleen de Subli Competitie voorselectie gereden en daarna ben ik niet meer met hem gestart. Ik heb hem thuis fijn doorgereden en kreeg een steeds beter gevoel over het paard. Vorig jaar heb ik ook aan de Sande Dressuurtalent wedstrijd meegedaan en dat beviel zo goed dat ik dit jaar weer heb meegedaan. Dat ik zou winnen had ik echter niet verwacht!’ aldus Boucher die blij is dat Houdini zo goed liep ondanks lang niet meer op wedstrijd te zijn geweest.

Goochelen

In maart wil ze met Houdini La Haya en met de merrie Hymne La Haya (Johnson x Ferro) deelnemen aan de Horsefood Dressuur Talent competitie. Boucher reed Houdini La Haya in maart en april 2016 ook op de Horsefood Dressuur Talent competitie. Heel erg onervaren en zeer onder de indruk van alles, maar zo lief, wist Houdini zichzelf zomaar in de finale te goochelen en ook daar liet hij opnieuw zien wat een betrouwbaar paard hij is. Tijdens deze tweede keer van huis gedroeg hij zich een stuk meer ontspannen en Boucher was dan ook heel blij met dit tweede optreden, dat resulteerde in een mooie score van 73 punten.

Wiluca

Grand-Prix dressuur-amazone Olga Boucher en haar echtgenoot Arjan Alberts hebben de fok- en trainingsstal La Haya Stables aan de rand van het Reichswald, nabij Nijmegen, net over de grens in Duitsland. Houdini is de vijfde nakomeling van de merrie Wiluca. Deze was de eerste fokmerrie die Arjan Alberts en Olga Boucher samen kochten als veulen. Dat bleek een goede keuze. Wiluca heeft zich geblesseerd toen ze vijf was en is niet uitgebracht in de sport. Ze bracht zeven talentvolle veulens voort, die na haar voortijdige dood in 2015 de merrielijn van La Haya Stables kunnen voortzetten. Wiluca werd op achtjarige leeftijd preferent verklaard, dankzij de ster-predicaten van haar eerste drie nakomelingen. Het debuut in het Z1 van haar vierde nakomeling Feloek, bezorgde haar in 2016 postuum nog het predicaat prestatie. Haar beeltenis siert nog altijd het logo van La Haya Stables.

Sportpaarden

Boucher voegt nog toe: ‘We waren heel blij met Wiluca, waaruit we enkele sportpaarden hebben gefokt die ook allemaal in Pavo finales hebben gelopen. Feloek en Bizar lopen nu ZZ-licht, Di Luca PSG. Bizar bereikte de finale Pavo vijfjarigen, Feloek werd vierde in finale Pavo zesjarigen in 2016 en was derde en vierde in 2014 en 2015 in de finale van de Horsefood competitie. Di Luca werd vierde in de finale zesjarigen van de Subli Cup 2014’.

Knuffel

Over het karakter van Houdini kan er maar één ding gezegd worden: ‘het is gewoon een héél lief paard die je, als je ’s avonds door de stal loopt, nog wel even een knuffel gaat geven’. Hij is van mijn echtgenoot Arjan wel een van de favorieten.

Foto: Digishots