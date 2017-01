Oldenburger kampioenshengst Bonds naar Beatrice Buchwald *video*

De Oldenburger hengsten Bonds en Veneno worden voortaan uitgebracht door Beatrice Buchwald (foto). Zij zal de hengsten voorbereiden op de kwalificaties voor de Bundeschampionat en de verrichtingstest. De Benicio-zoon Bonds was de kampioen van de Oldenburger keuring in 2015; Veneno (v. Vitalis) verkreeg in 2014 zijn dekbrevet.

Op de Oldenburger hengstenkeuring tijdens de Althengstparade eind vorig jaar presenteerde de Belgische ruiter Tom Franckx de aansprekende Bonds nog.

‘Veneno moet zich laten zien in de kwalificatiewedstrijden om te worden goedgekeurd, omdat hij vorig jaar geblesseerd raakte en niet kon deelnemen’, aldus eigenaar Anemone Samyn van HC Stables aan Eurodressage. ‘Bonds zal zijn aanlegtest (deel 1) doen en de dertig-dagentest in Münster in februari.’

Nadat ze door Anna Sophie Fiebelkorn waren getraind, zette Samyn haar jonge hengsten tijdelijk bij Helgstrand Dressage. Ze vond het echter maar niks om haar paarden zo ver van huis te hebben. Ze haalde ze weer naar België en zocht een manier om de hengsten én goed te laten trainen én te kunnen volgen tijdens hun vorderingen. Omdat de stal van Buchwald nog geen drie uur verwijderd is van de Belgische basis vlak bij Brussel viel de keus voor een nieuwe amazone op haar.

De oudere hengsten Fürst William (v. Fürst Wilhelm) en Fuchsberger (v. Fidertanz) staan op HC Stables getraind, net als de kampioen van het WK Verden in 2015 Forever Love (v. Floriscount). ‘Fürst William blijft hier, bij mij. Ik heb een speciale band met hem en doe mijn best om hem zelf op te leiden en uit te brengen’, aldus Samyn.

Bron: Eurodressage



Foto: Toffi-images.de