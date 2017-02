Obama-kür moet Daphne van Peperstraten naar de titel brengen

Na drie titels bij de pony’s komt de Zuid-Hollandse Daphne van Peperstraten dit jaar voor het eerst van start bij de Junioren. De overstap gaat vlekkeloos, want in het eerste onderdeel van de KNHS Indoorkampioenschappen gaat de amazone met overmacht aan de leiding. In de kleine Junioren-rubriek staat zij aan kop met 71,80%, ruim drie procent los van de nummer twee.

Van Peperstraten’s partner is Cupido. De Johnson-zoon die met zijn vorige ruiter Arthur van Rooij altijd aan koop van het klassement te vinden was en menig nationale titel naar huis nam. “Het is een onwijs fijn paard”, vertelt Van Peperstraten. “Hij doet altijd zijn heel erg zijn best. Cupido was best wel wat heet vandaag en daardoor hadden we een schrikmoment omdat er iets in het publiek gebeurde. Daarna loopt hij gewoon weer door alsof er niets aan de hand is. Hij doet alles en ik ben ontzettend blij met hem.”

Uitspraken Obama

Morgen komen Daphne en Cupido van start in de kür op muziek, een compositie van kürmaker Joost Peters. “Ik vond de uitspraken van Obama heel erg gaaf, we zijn vervolgens op het idee gekomen om dat in mijn kür te verwerken.” Een politiek statement wil Van Peperstraten er niet mee maken, maar motiverend vindt ze ‘Yes, we can!’ wel. “Het is de tweede keer dat we hem rijden, hij geeft zoveel energie!”

Zo goed mogelijk rijden

Ter voorbereiding wandelt de amazone vanmiddag nog eens met haar Cupido. “Daarna wil ik nog de anderen aanmoedigen die hier ook moeten rijden. Morgen wil ik zo goed mogelijk rijden. Ik hoop natuurlijk Nederlands kampioen te worden. Dat was ooit een droom en ondanks dat ik met de pony’s al drie keer kampioen ben geworden, blijft winnen natuurlijk speciaal.“

Foto: DigiShots