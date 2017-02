Nieuwe kür voor Lynne Maas en haar ‘Tina ballerina’

De strijd in de Lichte Tour op het NK aankomend weekend beloofd een hele spannende te worden. Diederik van Silfhout is met zijn stoere en magistraal bewegende Expression (v. Vivaldi) één van de favorieten. Een andere combinatie die beslist kans maakt op het hoogste schavot is Lynne Maas met haar merrie Electra (v. Jazz). ‘Ik ga ervoor en ben benieuwd of ik met mijn ‘Tina ballerina’ de stoere macho Expression kan verslaan’, blikt Maas vooruit.

Ring verkennen

‘Ik sta op het punt om te vertrekken naar Ermelo’, meldt Lynne als we haar spreken. ‘We zijn dus vandaag al in Ermelo. Dan kan ik vanavond de ring verkennen en morgen nog een keer. Ik wil niets aan het toeval overlaten’. Met haar hand, die ze eerder dit jaar blesseerde, gaat het redelijk. ‘Ik zal je eerlijk zeggen, het ging heel erg goed. Ik had er geen pijn meer aan, het was alleen wat stijf. Tot gisteren. Met de storm waren twee van paarden in eens wat onstuimig. Daarmee heb ik mijn hand zeer gedaan. Maar goed, na een nacht slaap gaat het wel beter. Ik voel het nog wel een beetje, maar volgens mij moet dat wel gaan lukken. Het is niet opnieuw kapot ofzo.’

Jumping Amsterdam

Lynne is er op gebrand goed te rijden in Ermelo. ‘Tijdens Jumping Amsterdam ging het minder. Dat kwam ook door mijn hand. Ik kon mijn teugels tijdens het groeten niet in mijn linkerhand doen, dus verloor ik de verbinding. Van daaruit pakte het niet helemaal goed meer uit, en was mijn kans op de winst verkeken’, blikt de pupil van Anky van Grunsven terug.

Op scherp

‘Aan de ene kant is zo’n resultaat jammer, aan de andere kant zet het je wel op scherp. Ik heb na Amsterdam nog een keer gestart in Werkendam. Dat ging beter, maar er zaten nog steeds onnodige dingetjes in. Ik heb die proef vervolgens wel 1000 keer bekeken, en ieder detail geanalyseerd. Met die bagage vertrek ik nu naar Ermelo’, vertelt Lynne.

Nieuwe kür

Speciaal voor dit kampioenschap liet de amazone een nieuwe kür op muziek maken door Charles Monterie. ‘Eigenlijk had ik die al willen rijden tijdens Jumping Amsterdam, maar dat haalden we net niet. Daar reed ik nog op de oude kür van Zamora, maar eerlijk is eerlijk, dat past niet helemaal. Electra is toch een heel ander paard. Dus daarom die nieuwe kür. Ik ben super trots op het resultaat. De kür is gemaakt op nog niet gebruikte filmmuziek. Charles heeft het helemaal gecomponeerd en in elkaar gezet. Ik kijk er naar uit om de kür dit weekend te rijden’.

Eastpoint

Lynne heeft naast Electra in Eastpoint (v. Westpoint) een tweede lichte tour paard met 70%+ scores. ‘Ik had ze graag allebei gereden in Ermelo, maar ik moest kiezen, want je mag maar met één paard meedoen. Eastpoint heb ik zo’n beetje klaar voor de Grand Prix. Ik zal hem binnenkort een keer Inter II starten om te kijken hoe dat uitpakt. Hij is natuurlijk nog maar acht jaar oud, maar het gaat hem zo makkelijk af. Ik heb hem samen met Laurens (van Lieren, partner red.) en hij had ook zoiets van ‘waarom nog wachten’? En daarna kijken we gewoon weer verder. Maar nu eerst de focus op Ermelo’, besluit de amazone lachend.

Foto: Leanjo de Koster / Digishots