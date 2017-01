Nieuw paard voor Jitske Prosman: ‘Een echte merrie!’

Jitske Prosman maakte bekend dat ze een nieuw talent op stal heeft. Het gaat hierbij om de tienjarige merrie Cool Girl-L (Rubiquil x El Corona), die opgeleid is door Thamar Zweistra en Lenus van Lieren. Op Facebook meldde de amazone: ‘Ontzettend veel zin om met haar aan de slag te gaan! Heel erg bedankt papa en mama voor deze kans!’

‘Meteen een klik!’

‘We waren al een tijdje opzoek naar een nieuw paard en laatst zijn we naar paarden gaan kijken bij Lenus, waar Cool Girl stond,’ vertelt Jitske Prosman. ‘Ik heb haar maar een paar keer uitgeprobeerd, maar we hadden vanaf de eerste keer al wel meteen een klik! Vandaag is ze gekeurd, dat is altijd wel spannend, maar gelukkig kreeg ze groen licht. Morgen komt ze naar huis.’

Toekomst plannen

‘Ze heeft best veel karakter, een echte merrie!’ lacht Prosman. ‘De focus ligt de aankomende tijd op een combinatie vormen, als alles goed gaat wil ik Junioren starten met haar. Ik train op het moment samen met Thamar Zweistra en mijn vaste instructrice Marlies van Baalen. Thamar heeft Cool Girl altijd gereden, daarom combineren we het nu nog even zodat alles zo soepel mogelijk verloopt maar het is de bedoeling om uiteindelijk weer helemaal over te gaan op Marlies.’

Charina du Bois en Dim

Charina du Bois, waar Prosman een succesvolle ponytijd mee beleefde, staat te koop. ‘Ik rijd Charina zelf nog gewoon en ik les met haar bij Marlies om haar op niveau te houden, maar ik ga haar niet meer uitbrengen’. Met de vosmerrie wist de zestienjarige zich te plaatsen voor het EK pony’s in het Deense Vilhelmsborg.

Naast Cool Girl-L heeft de amazone nog een ander paard, namelijk negenjarige Dim (Delatio x Ferro). ‘We zijn met hem richting het Z2 aan het trainen en ik hoop dit jaar ook met hem de overstap naar de Junioren te kunnen maken.’

Bron: Hoefslag

Foto: Digishots