Micha maakte dressuurdroom waar en méér…

Precies een jaar geleden maakte Micha Knol zijn laatste vlog voor Hoefslag. Je weet wel, de kantoordirecteur die zijn baan opgaf om zijn droom, Grand Prix rijden in Amerika, waar te maken. In zijn twintigste en laatste video zagen we hoe hij dresuurdroom waarheid zag worden: met Verdict maakte hij in Wellington een succesvol Grand Prix-debuut! Hoe gaat het inmiddels met Micha?

We bellen hem via Whatsapp. Want ja, Micha zit nog steeds aan de andere kant van de oceaan. ‘Niet onder de palmen in Florida, maar in Georgia, aan de oostkust’, vertelt hij. ‘Het is hier heerlijk hier; we rijden de paarden in een fijn voorjaarszonnetje.’ Dat klinkt goed! Paarden dus, nog steeds?!

Verliefd

‘Jazeker! Ik had eigenlijk geen idee wat ik zou gaan doen na mijn Grand Prix-avontuur waar ik in de vlogs over vertelde. Het enige wat ik wist, is dat ik niet terug wilde naar het bankwezen. Vage plannen had ik op het gebied van marketing en paarden… en toen leerde ik Ryan Bell kennen in Amerika. We werden verliefd! En dus wonen en werken we nu samen.’

Samen met Ryan richtte Micha MRK Dressage LLC op. Madison, waar de mooie stal gevestigd is, ligt in Georgia, een echt paardengebied. ‘Tryon, waar volgend jaar de WEG gehouden zullen worden, is hier bijvoorbeeld relatief dichtbij. We hebben er al een wedstrijd gereden; het is een overweldigend mooie locatie, spiksplinternieuw, met 800 vaste stallen, 20 ringen, echt overal is aan gedacht… ja, ik heb dus inmiddels naast Verdict nóg een Grand Prix-paard gereden en gestart!’

Leven met paarden

Verdict staat nog steeds op de stal waar het in de VS allemaal begon voor Micha, bij Eline Eckroth. ‘Zij rijdt en start hem, en volgens mij wordt er nog altijd een koper voor hem gezocht.’ Ook Micha’s leven draait nu om handel in paarden. ‘We halen ZZ-Z/Lichte Tour-paarden uit Nederland die we hier goed kwijt kunnen aan amateurs. Geen paarden die tonnen moeten kosten, maar wel een mooie prijs opleveren.’ Hij noemt Wonderboy van Fenna Roefs, die nu bij Anky werkt, als voorbeeld. De ruin is verkocht aan een Junioren-amazone.

Micha’s Dressuurdroom is dus nu -een jaar later- méér dan uitgekomen. ‘Ik rijd elke dag goede paarden, mijn leven is totaal niet te vergelijken met dat van anderhalf jaar geleden. En dan heb ik hier ook nog de liefde gevonden… Omdat er altijd nog iets te wensen over moet blijven, noemt Micha nog een toekomstdroom: ‘Een vestiging van MRK Dressage openen in Nederland, zodat ik meer bij vrienden en familie kan zijn. Want die mis ik toch wel…’

Lees de Hoefslag-vlogs van Micha.

Bron: Hoefslag

Foto: Imadia/Diana Bloemendal