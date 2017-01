Improver VDT en Dettori ook voorgesteld door Marieke van der Putten

Glock-amazone Marieke van der Putten heeft een drukke dag voor de boeg op de KWPN-hengstenkeuring in Den Bosch op 3 februari. Ze rijdt op ‘de dressuurdag’ maar liefst zeven hengsten.

Eerder vandaag werd bekend dat ze Incognito (Davino V.O.D. x Vivaldi) zal voorstellen van de combinatie Van Uytert/Brouwer/Team Nijhof. Ook de nummer vier van de kampioenskeuring in Den Bosch 2016, Improver VDT (Apache x Ferro), verschijnt onder Van der Putten in de ring. Hij werd met 79 punten voor de test ingeschreven. Dan is er nog de vierjarige Dettori (Desperado x De Niro), die 85 punten scoorde in de voorjaarstest. Op de Oldenburger Althengstparade in Vechta werd Dettori ook al door haar voorgesteld.

Daarnaast zijn er nog de jonge hengsten die zich in de hengstencompetitie moeten laten zien: Glock’s Trafalgar (klasse L) en Glock’s Toto Jr. (foto), Glock’s Gironn en Geniaal (klasse M).

Facebook GHPC/Hoefslag

Foto: Focussed