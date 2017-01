Marianne Helgstrand en Vitana V naar 65,467% bij GP-debuut

Marianne Helgstrand en Vitana V hebben vandaag hun debuut gemaakt in de Grand Prix in het Deense Esbjerg. De echtgenote van Andreas Helgstrand nam enige tijd geleden de merrie, die onder andere de moeder is van de KWPN-erkende Cennin, over van de Koreaanse Yoora Chung.

Helgstrand-paard op één

De Grand Prix werd gewonnen door een ander paard uit de stallen van Helgstrand. Severo Jurado López stuurde Deep Impact naar een score van 75,867%, wat goed was voor de overwinning. Deep Impact werd begin 2016 door Helgstrand aangekocht als verjaardagscadeau voor Marianne.

Marianne Helgstrand en Vitana scoorden ruim 10% lager en eindigden op een dertiende plaats met 65,467%. Gisteren, tijdens hun debuut in de Intermediaire II, was de combinatie nog goed voor een achtste plaats met 69,868%. Ook toen ging de overwinning naar Severo Jurado López en Deep Impact.

Volledige uitslag.

Foto: DigiShots