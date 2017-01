Marianne Helgstrand debuteert met Vitana V

Marianne Helgstrand heeft de Grand Prix-merrie Vitana V overgenomen van de Koreaanse Yoora Chung. De echtgenote van paardenhandelaar Andreas Helgstrand heeft de merrie overgekocht en zit al enige tijd in het zadel, morgen debuteert de combinatie in de Grand Prix in Esbjerg, Denemarken.

Vitana V

Stephanie Peters leidde de merrie op tot en met de Grand Prix. Toen Nico Witte de Donnerhall-dochter overgekocht, nam Madeleine Witte-Vrees plaats in het zadel. Witte Vrees rijdt nog wel haar zoon, de reeds KWPN-erkende Cennin (v. Vivaldi), samen horen ze tot de top van de Nederlandse dressuursport. Het was een veel belovende combinatie die mooie resultaten behaalde, tot de merrie via Andreas Helgstrand aan Morgan Barbançon verkocht. Ook de Spaanse amazone scoorde er goed mee, met scores ruim in de 70%.

Begin 2016 werd bekend dat de merrie weer verkocht werd, ditmaal aan het Samsung Team, die meerdere top paarden aankochten. Yoora Chung heeft de merrie niet meer uitgebracht in de sport.

Interessant deelnemersveld

De startlijst van de Grand Prix in Esbjerg kent een zeer interessant deelnemersveld met bekende Deense namen en Grand Prix-debuten.

Daniel Bachmann-Andersen, stalruiter bij Blue Hors, neemt de KWPN-gefokte hengsten Blue Hors Don Olymbrio (Jazz x Ferro) en Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz) mee. De net negenjarige Blue Hors Don Olymbrio maakt zijn Grand Prix-debuut. De door Jan Lamers gefokte hengst werd voor het laatst in november uitgebracht, waar hij 74% scoorde in de Prix St. George. Blue Hors Zack heeft daarentegen al wel ervaring in de zwaarste klasse. Bachmann-Andersen stuurde de hengst al enkele keren naar scores van rond de 75%, met als hoogte punt bijna 80% in de kür op muziek.

Oktober 2015 kocht Anna Kasprzak de Rockwell-nazaat Rock Star aan. Vorige maand maakten zij hun eerste publieke optreden, een winnend Intermediaire II-debuut.

De Australische amazone Simone Pearce kocht enkele weken geleden de voorheen SWB-goedgekeurde hengst Wladimir aan. Patrik Kittel heeft de inmiddels geruinde Flemmingh-zoon uitgebracht in de Grand Prix en scoorde de combinatie al eens 75%. Morgen is het de beurt aan Pearce om de grote bruine ruin rond te sturen in de Grand Prix.

Bron: Timo Martis voor Hoefslag, overname zonder toestemming en bronsvermelding is niet toegestaan

Foto: DigiShots