Madeleine Witte-Vrees: ‘Fantastische erkenning voor Cennin, maar sport staat voorop’

‘Een prachtige eer en blijk van erkenning dat het KWPN Cennin ‘genomen’ heeft’, reageert Madeleine Witte-Vrees op het bericht van het KWPN dat ‘haar’ hengst de erkenning voor het stamboek binnen heeft. Zojuist maakte het KWPN bekend dat ze de drie topdressuurhengsten Blue Hors Zack (v. Rousseau) en de Vivaldi-zonen Vitalis en Cennin erkend heeft. Hengsten waarvan het sperma in Denemarken en/of Duitsland al niet aan te dragen is, althans, wat betreft de eerste twee hengsten. Cennin kan gezien worden als een ‘coming star’ bij onze oosterburen, waar hij goedgekeurd is bij het Oldenburger Verband. Uit zijn eerste jaargang is de zwarte blikvanger Celencio (mv. Florencio) goedgekeurd.

Sport eerst

‘Omdat er in Nederland ook vraag naar Cennin is, hebben we erkenning voor hem aangevraagd bij het KWPN’, laat echtgenoot Nico Witte weten. ‘Vooralsnog gaat de sport voor, dus hij is alleen middels diepvriessperma beschikbaar. De fokkerij zal zijn carrière in de sport niet in de weg staan.’

Als driejarige viel Cennin al op tijdens de KWPN Hengstenkeuring, waarin hij meeliep in de kampioenskeuring en aangewezen werd voor het verrichtingsonderzoek. Nadat hij daar de eindstreep niet haalde, kreeg hij bij het Oldenburger Verband het reservekampioenslint omgehangen en was er op de 30 dagentest in 2010 een 9,5 voor zijn karakter, een 9 voor temperament en bereidheid om te werken en een 8,5 voor zijn galop en rijdbaarheid.

Sinds hij als zevenjarige naar Nederland kwam en door Madeleine gereden wordt, doet de expressieve voshengst van zich spreken. Eind 2015 liep hij, als een van de jongste paarden in ons land, op het allerhoogste niveau en inmiddels is hij telkens op internationale wedstrijden met hoge scores vooraan te vinden.

De eerstvolgende wedstrijd van het duo is die op Jumping Amsterdam, waar de Vivaldi-zoon van Stal Witte en de familie Cuppen in de werelbekertour zal starten. Nu hij erkend is bij het KWPN, zal hij wellicht op de hengstenkeuring in Den Bosch zijn opwachting maken.

Bron: Hoefslag

Foto: Focussed