Maaiend voorbeen geen probleem op Duitse verrichtingstest

In Münster werden gisteren de eerste verrichtingstesten voor goedgekeurde hengsten afgesloten.

Kampioenshengst van 2015 bij het Oldenburger Verband, de hengst Bonds (Benicio x Sir Donnerhall) imponeerde onder Beatriz Buchwald bij de vierjarige dressuurhengsten. Met onder andere een 10 voor de galop, een 9 voor de draf en een 9,5 voor Rittigkeit en Algemene Indruk kon niemand om zijn puntentotaal van 9,12 heen. De stap was met een 7,6 zijn minst sterke punt. De beoordelingscommissie had geen moeite met het zwaaiende voorbeen van de hengst.

Asgard’s Ibiza

Een dergelijk ‘zwaaiend voorbeen’ deed de hengst Ironman vorig najaar nog de das om bij het KWPN. Voorzitter van de jury dressuurhengsten Bert Rutten was duidelijk in zijn oordeel: ‘Ironman is een opvallend paard, dat mooi werd voorgesteld. De hengst beweegt met veel kracht en afdruk en heeft een interessante afstamming. We hebben echter het slingerende voorbeen meegenomen in onze beoordeling, vandaar dat deze Ferro x Tuschinski niet genomen is.’ De hengst van Yvonne Copal en Ad Valk werd gisteren in Duitsland door Martine van Vliet naar 7,88 punten gereden.

For Emotion (Foundation x Sandro Hit), ook goedgekeurd in Oldenburg, werd met 9,08 tweede. Asgard’s Ibiza (Desperados x Jazz)) eindigde met 8,73 met Emmelie Scholtens op een derde plek. Indirect was er nog meer Hollands succes, want Adonis (v. Ampère), Adrenalin (v. Apache), Thiago en Titolas (v. Totilas) en Le Vivaldi (v. Vivaldi) stammen van KWPN-goedgekeurde hengsten.

Drie hengsten kwamen niet boven de vereiste 7,5 uit: Under Fire (v. Saint Cyr), For Arno (v. For Romance) en Totillah (v. Totilas).

Fürst William

Kampioenshengst Fürst William (Fürst Wilhelm x Lord Sinclair) was ook nu de beste, bij de vijfjarigen, met een 8,6 als eindcijfer. Voor Quality Lad McD (v. Quaterback) viel het doek.

Bij de springhengsten was het de nafok van Cornet Obolensky die imponeerde. De Westfaler hengst Crusoe (Comme Il Faut x Calido) was de beste vierjarige met 8,78 punten. De bij het Oldenburger Verband gekeurde Comfort (Christian x Last Liberty) volgde met 8,64.

Cornet-zoon Cape Town won bij de vijfjarigen met een eindtotaal van 8,51.

St-Georg/Hoefslag

Foto: Timo Martis