Lorraine van den Brink: ‘Kleinzoon Nadine is niet meer van mij’

De donkerbruine Di Mi Tambe (Uphill x Havidoff) van Lorraine van den Brink is verkocht naar de VS. De negenjarige ruin, die onder Van den Brink ZZ-zwaar liep, is sinds kort eigendom van de negentienjarige Mimi Mallory uit Dallas en zal door haar in de rubrieken voor Young Riders worden uitgebracht.

Di Mi Tambe werd verkocht via bemiddeling van Coby van Baalen en Johan Hinnemann. ‘Het was eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling om hem te verkopen. Ik ben voor twee proeftrainingen met hem naar Coby geweest en toen was hij verkocht. Eigenlijk vind ik het wel jammer, want het was een heel fijn paard om te rijden. Hij ging het op de wedstrijden net allemaal goed aanpakken, was heel fijn te rijden, ik kon goed op hem zitten en het was bovendien een heel lief paard. Aan de andere kant kan ik ook niet alles houden en ik denk dat hij een goed adres gevonden heeft,’ vertelt Lorraine.

Ze heeft inmiddels regelmatig contact met Mimi, die haar paard traint bij Lisa Blackmon van Black Star Sporthorses. ‘Ze wordt ook begeleid door Johan Hinnemann, die daar regelmatig trainingen geeft. En ik denk dat ik van de zomer zelf ook eens bij hen ga kijken.’

‘Die is van mij’

Di Mi Tembe is gefokt door Gerard Vervoorn uit de Havidoff-dochter Salvia. Deze stermerrie is op haar beurt een dochter van Nadine (TCN Partout x Roemer), het onder Hans Peter Minderhoud succesvolle Grand Prix-dressuurpaar.d ‘Gerard Vervoorn liet trouwens weten dat hij het jammer vond dat Di Mi Tembe naar de VS is, want daardoor raakt hij toch een beetje buiten beeld.’

Di Mi Tembe kreeg zijn bijzondere naam overigens van de ouders van Lorraine. Zij zaten op de Nederlandse Antillen toen Lorraine op zoek was naar een naam met een D voor de Uphill-zoon. ‘Mijn moeder hoorde op het vliegveld iemand ‘Di Mi Tembe’ zeggen en dat bleek ‘die is van mij’ te betekenen. Zo is hij aan zijn naam gekomen.’

Overigens zit Lorraine nog niet zonder jong talent, want ze heeft nog twee jonge merries in opleiding waarvan ze hoge verwachtingen heeft. Het gaat om Caironiki (Valdez x Ferro) en D’Amour de Landetta (Sandro Hit x Lord Sinclair).

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink