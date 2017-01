Lina Uzunhasan rijdt voortaan voor Verenigde Staten

De tot nu toe voor Turkije uitkomende dressuuramazone Lina Uzunhasan gaat voor haar geboorteland Verenigde Staten rijden.

Afgelopen zomer presteerde Lina Uzunhasan met een vierde en twee vijfde plaatsen sterk op het Europees Kampioenschap voor Junioren. Dit deed ze nog onder de vlag van Turkije. De zeventienjarige amazone kiest daarmee voor haar geboorteland en niet voor het land waar ze opgroeide. ‘Ik heb veelal in Turkije gewoond, maar voel me meer Amerikaans dan Turks. Het geeft me een gevoel van trots om voor de Verenigde Staten te mogen rijden. Misschien kies ik hiermee niet voor de makkelijkste weg. Als Turkse is het eenvoudiger om mijn droom, deelnemen aan de Olympische Spelen, te vervullen. Toch wil ik niet alleen deelnemen om het deelnemen. Ik krijg nu de kans om te strijden met sterke concurrenten en grijp deze mogelijkheid graag met beide handen aan.’

Van Grunsven: ‘Lina heeft talent’

Voor haar dressuurcarrière verhuisde Lina Uzunhasan in 2015 al met haar familie naar Nederland. Hier wil ze in de nabije toekomst ook haar bedrijf vestigen en blijven trainen onder de hoede van Anky van Grunsven. Haar trainster voorspelt een mooie toekomst voor haar pupil: ‘Lina kan echt goed rijden. Ze is nog jong en onervaren, maar als je haar een paard geeft zie je dat duidelijk in positieve zin veranderen. Haar progressie is indrukwekkend. Als alles op zijn plek valt, kunnen we in de toekomst nog mooie dingen van haar gaan zien!’

Ook vanuit de federatie die ze vanaf heden vertegenwoordigt klinken mooie woorden. George Williams, nationaal jeugdcoach van de United States Equestrian Federation (USEF), reageert met: ‘Ik heb Lina vorig jaar voor het eerst zien rijden tijdens een trainingssessie met Anky. Ik was onder de indruk, niet alleen vanwege haar natuurlijke aanleg, maar ook door haar inzet en vastberadenheid om zich te verbeteren. We zijn zeer blij met Lina’s besluit aangaande haar sportnationaliteit en kijken ernaar uit dat ze voor de VS gaat uitkomen. Ik ben ervan overtuigd dat ze haar recente successen kan uitbouwen en heb vertrouwen in haar toekomst.’

Donna Ray

Afgelopen maanden liet Lina met haar talentvolle merrie Donna Ray eveneens van zich horen. Ze kreeg positieve reacties op haar optreden tijdens het Global Dressage Forum in het Duitse Hagen, waar ze op uitnodiging van het bekende jurylid Katrina Wüst haar leeftijdscategorie mocht vertegenwoordigen. Vervolgens verliep de overstap naar de Young Riders bijzonder succesvol. Het internationale debuut werd afgelopen december tijdens het CDI Roosendaal bekroond met een zege.

Bron: Persbericht

Foto: Arnd.nlh2>