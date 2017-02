Leida Collins: ‘West Side is nu beter dan ooit’

Vorige week maakte dressuuramazone Leida Collins met haar veertienjarige KWPN ruin West Side bij de GDF3 National Show in de Grand Prix haar debuut en won met een geweldige score van 72.800%. Het lijkt erop dat de comeback van West Side een succes gaat worden. Reden voor Hoefslag om eens te informeren naar de amazone en deze topper daar onder de palmen in Florida.

Grand Prix

Collins was in augustus 2016 nog in Maasdijk de winnares van in handicap verreden rubriek voor U25, Intermediaire II en Grand Prix. Samen met West Side maakte ze daar haar rentree en stak ze met kop en schouders boven de rest van het deelnemersveld uit. De juryleden beoordeelden haar Intermediaire II proef met 74,41%. Vanwege een blessure was hij ruim twee jaar niet in de ring verschenen. Ze behaalden een persoonlijk record en was van plan om hem Grand Prix te gaan starten. ‘Vandaag liet hij zien het niveau gemakkelijk aan te kunnen’, aldus Leida in augustus. Nu blijkt dus dat dit bewaarheid is geworden.

Blessure

Collins verblijft behalve in het Brabantse Riethoven een aantal maanden per jaar samen met haar kinderen en echtgenoot Tim Collins (die na jaren internationaal succesvol te zijn geweest in de eventing, internationaal is gaan springen) in Wellington, Florida. Ze is trots op haar West Side, die ze zelf gefokt hebben. ‘In Nederland liep hij ook al bovenaan in de Lichte Tour, maar hij kreeg een ernstige blessure waarvan wij dachten dat hij niet meer zou herstellen. Dankzij de goede behandeling door dierenarts Jacques Maree is hij er zelfs beter dan ooit bovenop gekomen!’ aldus Collins.

Wereldpaard

De amazone spreekt enthousiast over het paard: ‘Zijn karakter is fantastisch, het is een heel lief paard in de omgang. Op concours nog wat gespannen omdat hij nog niet zo heel veel wedstrijdervaring heeft. Hij verstopt zich soms een beetje en is nog wel eens met andere dingen bezig. Maar hij heeft absoluut de kwaliteiten van een wereldpaard.’

Internationaal

Dit seizoen wil Collins hoofdzakelijk nationaal rijden om te kijken of het ook daadwerkelijk steeds beter zal gaan. Misschien starten ze toch ook een keer internationaal maar ze wil het rustig aan doen omdat ze hem de tijd wil geven vertrouwen op te bouwen in de ring.

Team Collins

‘Team Collins is een fantastisch team, samen met manager Patrick Schutte, amazone/groom Wendy Westerlaken en amazone Michelle van Lanen kunnen we onze leerlingen fijn begeleiden en goed laten presteren. Gisteren won Diana Porsche, de 20 jarige Oostenrijkse aanvoerster van de U25-wereldranglijst, met Oldenburger Di Sandro haar GP debuut met 74% en de uit Engeland afkomstige Jade Ellery won vorige week bij de junioren met het nog in eigendom van Diana Porsche’s zijnde paard Eloy met 73%’, vervolgt een trotse Collins. De Nederlandse amazone Michelle van Lanen verblijft momenteel voor drie maanden op de stal onder de zon. ‘Ik kan niet anders zeggen dan dat het hier goed gaat met Michelle, ze is een hele fijne meid’ aldus Collins.

‘Het leven in Florida is goed en warm. Straks in Europa wil ik met mijn leerlingen in Europa gaan presteren, waaronder Diana Porsche in de U25 en Jade Ellery die gaat proberen bij het landenteam van Engeland te komen.’

Danielle Houtvast

Op dit moment verblijft Danielle Houtvast op de locatie in Riethoven en rijdt ook nog paarden voor Collins. Houtvast besloot onlangs, na zeven jaar voor Leida en Tim gewerkt te hebben, om zelfstandig te worden. Omdat Tim en Leida het grootste gedeelte van het jaar niet in Nederland verblijven kan ze de accommodatie nog gewoon gebruiken. De samenwerking met stal Collins blijft wel voortbestaan.

Bron: Hoefslag, overname zonder bronvermelding niet toegestaan.

Foto’s: Remco Veurink /Team CollinsStrijk USA