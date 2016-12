Legolas voor vierde keer op rij GP-paard van het jaar

Voor de vierde keer op rij is Legolas uitgeroepen tot Amerikaans Grand Prix-paard van het jaar door de USDF (United States Dressage Foundation). Nadat hij deze prijs in 2013, 2014 en 2015 won, staat hij ook in 2016 weer bovenaan. De prijzen worden verdeeld aan de hand van de geleverde prestaties van het afgelopen jaar.

Olympische Spelen

Steffen Peters maakte met Legolas deel uit van het Amerikaanse dressuurteam dat een bronzen plak veroverde op de Olympische Spelen in Rio. Opvallend is dat Steffen Peters en Legolas individueel niet de beste Amerikaanse combinatie op de Spelen waren. Zowel in de Grand Prix, de Grand Prix Special en de Kür moesten ze hun meerdere erkennen in Laura Graves en Verdades.

Verdades eindigde in de verkiezing op de tweede plaats. Op de derde plaats vinden we het toekomsttalent van Steffen Peters terug: de achtjarige Rosamunde. Steffen Peters heeft bovendien nog een paard in de top drie van de dressuurpaard van het jaar-verkiezing staan. De achtjarige vosruin Bailarino werd derde in de verkiezing voor Prix St. Georges-paarden.

Ruiter van het jaar

Laura Graves zag haar Verdades dan niet Grand Prix-paard van het jaar worden, hij is wel genomineerd voor de titel ‘Paard van het jaar’ en zelf maakt ze kans om verkozen te worden tot ‘Ruiter van het jaar’. In deze verkiezing, waarvan de winnaar op 13 januari 2017 bekend wordt gemaakt, neemt zij het onder andere op tegen eventingruiter Philip Dutton.

Bron: PSdressage / Hoefslag

Foto: Remco Veurink