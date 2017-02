Lars Petersen’s Mariett teruggetrokken uit wedstrijdsport

De merrie Mariett, die op miraculeuze wijze herstelde van een ernstige blessure, nam vrijdagavond afscheid van de wedstrijdsport tijdens het Adequan Global Dressage Festival, waar ze tweemaal wist te winnen.

De Deense Warmbloed van inmiddels negentien jaar oud draafde en passageerde met haar Deense ruiter Lars Petersen voor het oog van eigenaresse Marcia Pepper en ongeveer 2000 toeschouwers voor het laatst door de ring. Petersen maakte met Mariett deel uit van het Deense team tijdens de Wereldruiterspelen in Normandië en de Wereldbekerfinale in Las Vegas in 2015.

Geen Spelen

De merrie is bovendien het meest succesvolle paard uit het Global winter circuit, ze won in een periode van vijf jaar meer dan 200.000 dollar. In 2016 maakte Petersen al bekend dat hij niet zou proberen zich met de merrie te kwalificeren voor Rio. Hij zou haar nog op een paar wedstrijden uitbrengen, waarna ze met pensioen zou gaan. Dat moment is nu gekomen.

Miraculeuze comeback

Tijdens een bizar ongeval dat ’s nachts op stal gebeurde rukte Mariett een groot deel van haar eigen hoef eraf. Dierenartsen stelden dat de merrie nooit meer voldoende zou herstellen om in de wedstrijdring te kunnen verschijnen. Haar eigenaresse bleef volhouden en in 2011 was Mariett voldoende hersteld om weer bereden te worden. In 2012 maakte ze haar comeback in de dressuurring en in de vier jaren die daarna volgden startte de combinatie nog 72 keer in CDI’s, waarbij in 2013 en 2015 gewonnen werd in de CDI5* Grand Prix kür op muziek.

Bron: Dressage-news / Hoefslag

Foto: DigiShots