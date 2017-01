KWPN-hengst Cadans M verder onder Phoebe Peters

De KWPN-gekeurde Cadans M zal door Phoebe Peters uitgebracht gaan worden op Junioren-niveau.

Peters, bekend uit haar succesvolle jaren bij de pony’s, zal de Sir Donnerhall-zoon dit jaar gaan uitbrengen. Ze mocht de teugels overnemen van Lara Edwards-Dyson. De hengst is inmiddels 10 jaar oud en was voorheen in eigendom van Joop van Uytert en fokker Van Mook. Toen er weinig interesse in de hengst was voor de fokkerij werd de hengst in 2012 naar Groot-Brittannië verkocht.

Peters heeft Cadans M nu sinds november on het zadel. ‘Het is heel spannend, hij is een kleine Ferrari. Hij heeft drie ongelooflijke gangen en is heel getalenteerd. Ik heb nu al zoveel plezier in het rijden met hem. We trainen deze winter door zodat we elkaar beter leren kennen, en ik heb heel veel zin om mijn reis door alle niveau’s met hem te gaan maken.’

Foto: Remco Veurink

