KWPN-hengst Fellini verhuisd naar Andreas Helgstrand

De KWPN-goedgekeurde hengst Fellini is drie maanden geleden verhuisd naar de Deense dressuurstal Helgstrand Dressage. De Ampère-nazaat is nog steeds in het bezit van Nico Witte en Team Collins-Strijk. Sinds de hengst op de stallen van Andreas Helgstrand staat, zit Simone Pearce in het zadel. Zij zal Fellini naar verwachting uit gaan brengen in de sport.

Veilingtopper

Fellini werd in 2013 vierde tijdens de kampioenskeuring in Den Bosch, in het najaar werd hij na het verrichtingsonderzoek goedgekeurd bij het KWPN met 83,5 punten. Tijdens de eerste editie van de Excellent Dressage Sales (2014) verkocht Nico Witte een aandeel in de hengst voor €380.000,- aan Team Collins-Strijk en werd met dat bedrag veilingstopper.

Datzelfde jaar bracht Leida Collins de hengst succesvol uit in de Pavo Cup en namen ze ook deel aan de hengstencompetitie. Oktober 2015 werd bekend dat Grand Prix-amazone Joyce Lenaerts de teugels had overgenomen, ook zij reed hengstencompetitie met Fellini. ‘Joyce heeft erg goed werk geleverd, we zijn heel blij met hoe hij is opgeleid op de Beukenvallei,’ aldus Nico Witte.

Weinig vraag in Nederland

Hengstenhouders Witte en Helgstrand zijn geen onbekende van elkaar, zo hebben zij de KWPN hengsten Franklin en Grand Galaxy Win, en de Oldenburg-goedgekeurde Genesis (Lord Leatherdale x Métall) gezamenlijk in eigendom. ‘Andreas Helgstrand had al lange tijd interesse in de Fellini. In Nederland was er weinig vraag naar de de hengst voor de fokkerij, daarom hebben wij besloten om hem naar hem te brengen,’ zegt eigenaar Nico Witte. ‘Hij heeft een aantal zeer goede ruiters in dienst, zo kunnen wij kijken of zij Fellini weer wat in de spotlight kunnen rijden en of er interesse voor hem is vanuit in de Deense fokkerij.’

Hoewel de hengst weinig heeft gedekt, lijkt hij erg goede nakomelingen te geven. Zijn eerste jaargang telt tien paarden, waarvan twee hengsten die meeliepen in de bezichtigingen op de hengstenkeuring in Den Bosch. ‘Het is een geweldig mooie hengst, dat zie je ook terug in zijn nafok,’ vertelt de in Schijndel-woonachtige hengstenhouder. ‘Hij heeft een zeer interessante bloedopbouw, zo komen de hengsten Houston en Dark President ook uit in deze moederlijn.’

Aanvulling

‘Het is een erg goede aanvulling voor de fokkerij in Denemarken. Hij is bloedmooi en heeft veel actie in de benen. Dat blijkt hij ook door te geven aan zijn nafok,’ vertelt Andreas Helgstand. ‘Fellini vormt een mooie combinatie met Simone en ik hoop dat zij hem weer wat ‘in te picture’ kan rijden. Als hij niet verkocht wordt, zal zij hem door blijven rijden en gaan uitbrengen in de sport.’

Plannen om Fellini in Denemarken goed te keuren zijn er volgens Andreas Helgrand niet, maar voor zijn zoon zijn die er eventueel wel. Helgstand kocht op de hengstenkeuring een aantal jonge hengsten, waaronder één van Fellini’s zonen. De zeer opvallende Jetlag (mv. Florencio) kocht hij voor €150.000,- op de KWPN Select Sale. ‘Hij lijkt erg op Fellini, heeft veel uitstraling en beweegt met veel bravoure,’ vertelt de Deense paardenhandelaar. Simone Pearce neemt ook in het zadel van Jetlag plaats.

Fellini blijft in Nederland beschikbaar voor de fokkerij, via De Dalhoeve.

Bron: Timo Martis voor Hoefslag, overname zonder toestemming en bronvermelding is niet toegestaan.

Foto: Digishots