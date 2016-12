Kruiniger over Uzzo: ‘We gaan rustig richting de U25’

Vorig jaar werd bekend dat Uzzo, het paard waar Patrick van der Meer op de Olympische Spelen 2012 mee reed en EK-teamgoud mee won in 2015, verkocht werd en dat Charlotte Kruiniger de teugels over zou nemen van de Lancet-nazaat. Kruiniger heeft Uzzo al enkele keren in de Lichte Tour gestart en werkt nu naar de volgende stap: de U25.

Verhuizing

Ruim twee weken geleden is de amazone naar de Trainingsstal de Hoeve van Patrick van der Meer verhuisd, om daar te overwinteren met haar drie paarden: Uzzo, de AES-gekeurde Utility (v. Jazz) en de vierjarige ruin Habibi (v. Chagall D&R). ‘Ik les al lang bij Patrick met Uzzo en Utility maar omdat het iedere keer toch wel een eind rijden is en ik wat intensiever wil gaan lessen, hebben we besloten om tijdens de winterperiode de paarden hier neer te zetten.’

‘Gemiddeld leste ik per week één keer met Utility en twee keer met Uzzo bij Patrick. Nu ik bij hem op stal sta met de paarden is het wat makkelijker en flexibeler om les te volgen. Als Patrick naar een internationale wedstrijd moet, kan hij mij natuurlijk niet helpen maar schuiven we het gewoon op. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we een extra lesje meepakken of kan hij tussendoor eens een tip geven.’

Hans-Peter Minderhoud

Gisteren leste Kruiniger voor het eerst bij Hans-Peter Minderhoud, wat mogelijk is via het Rabo Talentenplan. ‘Echt super gaaf om de kans te krijgen om bij Hans-Peter te lessen,’ zegt de amazone enthousiast. ‘Patrick heeft ook altijd bij Hans-Peter gelest en hij kent Uzzo daardoor heel goed. De frisse blik van Hans-Peter is erg fijn; zo kunnen we het proces naar de overstap ook wat makkelijker maken.’

U25

In de trainingen van beide heren werkt Kruiniger met Uzzo richting de U25. ‘Ik hoop Uzzo in de zomer toch wel U25 te kunnen starten. Alle oefeningen gaan los erg goed, we werken nu veel aan de piaffe, passage en de series en zijn ook bezig met lijnen uit de proeven te finetunen. Zo gaan we rustig richting de U25!’ Doordat de amazone nog niet eerder actief is geweest op dit niveau zal ze eerst nog de Intermediaire A en B moeten rijden met de Olympiade-ruin.

Utility en Habibi

Ook Utility, die succesvol is in de Prix St. George en Intermediaire I, is zo goed als klaar om de overstap te maken, hij kampt op het moment alleen met een lichte blessure. ‘Hij ging echt heel goed op wedstrijd en we waren bezig om hem klaar te stomen voor de Grand Prix. Ik wilde hem graag Intermediaire A starten, maar toen kwam helaas de blessure. Hopelijk kan ik hem dus snel weer oppakken.’

Met de jonge Chagall-zoon doet Kruiniger het rustig aan: ‘Habibi is nu bijna vijf jaar en we gaan hem langzaam wat oefeningen van de klasse M aanleren. Als hij er klaar voor is pakken we een makkelijke thuiswedstrijd mee, zodat er niet gelijk zo veel op hem afkomt.’

Afwisseling en opleiding

Naast de dagelijkse trainingen wisselt Kruiniger ook veel af. ‘Ik probeer zo veel mogelijk af te wisselen, zo ga ik met de paarden vaak een stuk wandelen en maak ik graag een buitenrit met ze. Ik vind het belangrijk om te zorgen dat ze het leuk blijven vinden, dus niet continu in dezelfde baan trainen.’

Naast paardrijden houdt Kruiniger zich ook bezig met een instructeursopleiding. ‘Het is een anderhalf jaar durende opleiding, waarbij je geschoold wordt tot instructeur of instructrice tot en met het ZZ-Licht. Ik wil dus ook les gaan geven op dat niveau.’

