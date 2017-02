‘Misschien moet je maar niet kijken, naar de vlog van Koos…’ *video*

Hoefslag-blogger Koosje Mulders kwam afgelopen weekend niet zelf in actie op Jumping Amsterdam, zoals vorig jaar. Maar ze was drukker dan ooit!

Van Koosje nu eens geen blog, maar een vlog! In deze eerste vlog krijgen we meer te zien over Jumping Amsterdam. Koosje toont ons zij haar favoriete evenement beleeft, als journalist. Een uiterst serieus kijkje achter de schermen… ‘Geef mij maar Amsterdam!’

Sportjournaliste Koosje Mulders schrijft voor de Hoefslag en is daarnaast fanatiek dressuuramazone op Lichte Tour niveau. Voor onze website houdt ze een blog bij over alles wat ze meemaakt als ze op pad is om te schrijven en over haar paardenleven als ambitieuze amateur tussen de grote jongens.