KNHS-trainingsseminar: Sönke Rothenberger met Favourit in de baan

Sönke Rothenberger, winnaar van een gouden teammedaille op de Olympische Spelen in Rio met het Duitse team is één van de ruiters die acte de présence geeft op het KNHS-trainersseminar.

Het jaarlijkse KNHS-trainersseminar vindt dit jaar plaats op 20 en 21 januari op het KNHS-centrum in Ermelo. Vrijdagavond deelt bondscoach springen Rob Ehrens zijn kennis met instructeurs. Op zaterdag geven top dressuurtrainers en juryleden Sven Rothenberger en Johan Hamminga vanuit de rijbaan invulling aan het programma.

Ontspanning en harmonie

‘Werken aan ontspanning en harmonie’ is het thema van de zaterdag. Zoals vanouds staat op deze dag dressuur centraal. Sven Rothenberger neemt Johannes Rühl en zijn zoon Sönke Rothenberger mee. Sönke en zijn paard Cosmo maakten vorig jaar deel uit van het Duitse dressuurteam dat een gouden teammedaille op de Olympische Spelen in Rio in de wacht sleepte. Sönke zadelt tijdens het trainersseminar een ander paard, de vos Favourit, hiermee start Sönke op Grand Prix niveau. Johannes Rühl verschijnt met Dante in de rijbaan.

Johan Hamminga

Johan Hamminga gaat in elk geval met zijn leerlingen Jennifer Sekreve en Lisanne Nederlanden aan de slag. Hier wordt nog een aantal ruiters aan toegevoegd.

In de ochtend wordt er aandacht besteed aan gymnastisch werk. Je ziet hoe je een paard in de positie brengt zodat hij daarna het zwaardere werk aan kan. In de middag gaan we dan ook echt aandacht besteden aan de zwaardere oefeningen. Hoe krijg je een paard aan het passageren en wat is een goede pirouette?

Rob Ehrens

Op vrijdagavond 20 januari staat bondscoach Rob Ehrens in de baan op het KNHS-trainersseminar. Eén van de onderwerpen die Ehrens deze avond zal behandelen is de training van het ruiteroog. De springruiters waar Ehrens mee aan de slag gaat zijn: Hester Klompmaker, Cristel Kalf, Lysanne Kruizinga, Rink-Jan Dijkstra en Nella Bijlsma. Deze ruiters springen op M tot en met ZZ niveau.