Wijzigingen KNHS-dressuurreglement: Vanaf Lichte Tour in rijjas mag

Per 1 april 2017 worden er een paar kleine wijzigingen in het dressuurreglement doorgevoerd.

* In navolging van de FEI is vanaf de klasse Lichte Tour het rijden in rijjas toegestaan;

* Tijdens het losrijden mag er ook gebruik worden gemaakt worden van een bokriempje aan het zadel. Dit is echter niet toegestaan tijdens de proef;

* De ex-aequo regeling voor de klasse BB, die al sinds 26 april 2016 als aanvulling op het reglement gold, is nu ook opgenomen in het wedstrijdreglement (artikel 137 lid 8a);

* Het artikel over de Kür op Muziek voor viertallen is aangepast aan artikel 141. In dit laatste artikel waren vorig jaar wijzigingen doorgevoerd maar niet in het artikel over teamdressuur;

* Voor de toegestane hoofdstellen in dressuur, springen en eventing is een gezamenlijke bijlage samengesteld. Hierin zijn in navolging van de FEI bitten en hoofdstellen toegevoegd. Het scholingsbit (afbeelding 12 uit 2016) is, ook in navolging van de FEI, niet meer toegestaan.

Download hier het nieuwe KNHS-dressuurreglement , inclusief alle wijzigingen, de inschalingstabellen en de bijlagen met toegestane bitten, hoofdstellen en sporen.

Foto: DigiShots