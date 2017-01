Kirsten Brouwer over hengstenkeuring: ‘Het is soms echt lopende band werk!’

Sommige ruiters en amazones hebben het niet makkelijk tijdens de KWPN hengstenkeuring in Den Bosch. Zo rijden ze een flink aantal jonge paarden op één avond.

Kirsten Brouwer heeft haar handen vol met minimaal vijf paarden te rijden. Marieke van der Putten spant de kroon; zij rijdt maar liefst zeven hengsten op de dressuuravond. Met zo veel paarden op één avond heb je uiteraard een goed management nodig, maar wat gebeurt er allemaal achter de schermen? Hoefslag sprak Kirsten Brouwer over hoe het er achter de schermen aan toe gaat.

Kirsten Brouwer

De op Platinum Stable gevestigde Kirsten Brouwer stelt ze Indigro (v. Negro) voor bij de presentatie van de pas goedgekeurde hengsten, Hummer (v. Westpoint) loopt mee in de hengstencompetitie klasse L en met Ghandi (v. Bojengel), Ferguson (v. Floriscount) en Guardian S (v. Bodyguard) doet de amazone mee in de klasse M.

‘We zorgen dat we genoeg mensen meenemen. Gelukkig hebben wij een groot team met enthousiaste mensen. De hengstenkeuring is natuurlijk een heel mooi evenement waar iedereen naar uitkijkt, niet alleen ik als amazone,’ vertelt Kirsten Brouwer. De dressuuravond begint rond 16:00 en eindigt rond een uur op 22:00. Veel tijd om te rusten is er niet. ‘We bereiden thuis alles al voor, naast bijvoorbeeld het vlechten ook de kleine dingen als nummers op de dekjes doen. Dit scheelt veel tijd en dan hoeven we in Den Bosch ons alleen nog op de paarden te focussen.’

Lopende band werk

‘Tijdens het rijden gaat alles wel heel snel. Als je van de ene hengst afkomt, moet je ander alweer op. Wanneer ik klaar ben met één hengst, is de volgende al los aan het stappen. Het is soms echt lopende band werk!’ grapt Brouwer. ‘We hebben natuurlijk al ervaring van voorgaande jaren, dus je raakt er langzaam wel een beetje aan gewend.’

Het KWPN houdt gelukkig zo veel mogelijk rekening met ruiters of amazones die veel paarden op één dag moeten rijden. ‘Dat zag je al op bij de voorselecties. In het M rijd ik er drie en dat komt precíés uit, maar als ik het bijvoorbeeld drie in het Z zou moeten rijden, wordt het lastig! De organisatie stuurt ons voordat de startlijsten gepubliceerd worden een proefschema, om te kijken of het allemaal te redden valt.’

Hengsten uitlenen

De amazone maakte twee keer mee dat ze haar paard moet uitlenen tijdens de prijsuitreiking, vorig jaar reed een stalruiter Ghandi en werd Five Star het jaar daarvoor door Jennifer Sekreve gereden. ‘Het wordt een beetje lastig om twee paarden tegelijk te rijden in de prijsuitreiking,’ lacht de amazone. ‘Een rondje voor de fokker is altijd heel mooi voor het publiek en dan kunnen de hengsten nog eens extra laten zien wat ze in huis hebben!’

Door zoals het nu gaat, de competitie staat voor een groot deel al vast door voorselecties. Voor Guardian wel spannend, die zit dicht op Toto. Voor de rest staat het redelijk vast. Niks anders meer doen. Hopelijk die lijn vasthouden. Fit en blij blijven.

Marieke van der Putten

Marieke heeft ook een drukke hengstenkeuring, de stalamazone van Glock rijdt Glock’s Toto Jr. (v. Totilas), Geniaal (v. Vivaldi) en Glock’s Gironn (v. Uphill) in de klasse M, in de klasse L komt Trafalgar aan start en bij de presentatie van de in 2016 goedgekeurde hengsten weer drie, namelijk: Improver VDT (v. Apache), Incognito (v. Davino) en de verrichtingskampioen van het voorjaar Dettori (v. Desperado).

Bron: Timo Martis voor Hoefslag, overname zonder toestemming en bronsvermelding is niet toegestaan

Foto: Timo Martis