Kirsten Brouwer neemt Eye Catcher weer mee na operatie

Kirsten Brouwer rijdt zes paarden op de dressuuravond van de hengstenkeuring, waaronder een clinic over het trainen richting het hoogste niveau. Eerder deze week werd bekend dat de op Platinum Stable gevestigde amazone met de zilveren medaillewinnaar, Five Star, in de baan zou verschijnen. Aan Hoefslag laat de amazone weten toch één van haar andere troeven, Eye Catcher, mee te nemen. De KWPN-goedgekeurde hengst heeft op het WK voor Jonge Dressuurpaarden tweemaal brons gewonnen, maar was vorig jaar even uit de running.

Operatie

‘Eye Catcher kreeg in het voorjaar van 2016 een simpele verdoving. Nadat hij geprikt was, merkten we op dat er een schijfje in zijn hals vormde,’ legt Brouwer uit. ‘Onze dierenarts heeft er toen naar gekeken, maar op dat moment dacht hij dat het een beetje litteken weefsel was, dat hij had overgehouden van de verdovingsprik.’

Enige tijd later begon het te groeien en werd het al snel duidelijk dat het niet om littekenweefsel ging. ‘Tijdens de verdoving is er een bacterie meegekomen met het prikken. Het lichaam deed de bacterie inkapselen en probeerde het het lichaam uit te werken, daarom werd het steeds groter en groter.’

In het najaar is Eye Catcher er succesvol aan geopereerd en Brouwer zal de hengst weer voor het eerst sinds zijn operatie meenemen voor het publiek. ‘Het was een zware operatie, maar dankzij Tom Mariën is hij er weer bovenop gekomen.’

Hengstenkeuring

De Vivaldi-zoon is weer helemaal in orde en het werk onder het zadel is weer opgebouwd. ‘Inmiddels hebben ik hem weer opgepakt en het gaat erg goed,’ laat Brouwer weten. ‘Omdat hij toch door de operatie en alles eromheen toch weinig van zich heeft kunnen laten zien, willen wij hem nu graag in Den Bosch aan het publiek voorstellen.’

In de clinic zal Kirsten Brouwer begeleid worden door haar moeder en trainer Annemarie. Zij zullen met jurylid Mariëtte Sanders, in de rol van moderator, uitleggen hoe zij met jonge paarden trainen richting het zwaardere werk. Eye Catcher is inmiddels acht jaar en zal naar verwachting in april zijn Lichte Tour-debuut maken.

Foto: Timo Martis