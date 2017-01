Andresen begint psychologische oorlogsvoering

De Noorse Kristin Andresen, de eigenaresse van Handsome O (Johnson x Rousseau) die vanwege vermeende hanentred onder vuur ligt, heeft op haar facebookaccount ook een bericht geplaatst over de hengst Jack Sparrow (Johnson x Wolkentanz II).

In het bericht wordt vermeld dat Patrick van der Meer tijdens een subtopwedstrijd in september 2015 in Oud-Beijerland met zijn paard President’s Jack Sparrow in de Prix st. Georges werd uitgesloten vanwege een onregelmatige stap.

Wat Andresen wil bereiken met het plaatsen van dit bericht wordt niet direct duidelijk. Het kan zijn dat ze het heeft gedaan omdat Jack Sparrow ook een zoon van Johnson is en dat ze op deze manier wil aantonen dat er meer nakomelingen van deze hengst niet goed stappen.

Vandaag gaat het getuigenverhoor in de rechtbank van Groningen verder met nog een stalmedewerker van de Deense hengstenhouder Ib Kirk en Kirks dierenarts.

Bron: Facebook en Hoefslag

Foto: Dirk Caremans