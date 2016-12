Kirk Thinggaard: ‘Zick Flower gaat Jojo Az opvolgen’ *video*

De Deense Agnete Kirk Thinggaard heeft sinds november dit jaar een opvolger voor haar topper Jojo Az (v. Ginus) onder het zadel: de achtjarige Zick Flower.

Zick Flower is de zoveelste talentvolle nakomeling van Blue Hors Zack, die zelf als driejarige tot kampioen werd uitgeroepen op de KWPN hengstenkeuring in Den Boch en daarna voor een recordbedrag van 430.000 euro verkocht werd aan Blue Hors in Denemarken. Een enorm bedrag, waar Esben Møller zich destijds wel even over achter de oren krabde. Een betere aankoop dan Zack had hij echter niet kunnen doen; de hengst bracht talloze goedgekeurde zonen en is met name in Duitsland enorm populair als dekhengst. Zijn oudste nakomelingen beginnen op te vallen in de hogere sport, om er maar een te noemen: Glock’s Zonik van Edward Gal, die klaargemaakt wordt voor de Zware Tour.

De achtjarige Zick Flower is een echt Blue Hors-product; hij stamt uit een moeder van Romanov. Als vijf- en zesjarige liep de ruin in de finale op het WK in Verden onder Blue Hors-ruiter Allan Grøn. In Hagen liep het duo naar de winst in de Prix St.Georges in Hagen dit jaar.

Doelstelling: Grand Prix

Nu is het aan Olympisch amazone Kirk Thinggaard om de ruwe diamant te slijpen en naar de Zware Tour te brengen. ‘Een paard als Zick Flower moet je met een kaarsje zoeken’, zegt ze op haar homepage. Met zijn acht jaar past hij perfect bij mijn doelstelling met hem. Hij is natuurlijk perfect opgeleid en is super getalenteerd. Met de zware oefeningen als pirouettes en appuyementen heeft hij geen enkele moeite; hij heeft een geweldige piaffe en passage, die zijn echt van wereldklasse!’

‘Ik reed zo met hem weg; hij is super fijn gereden en daarbij ook nog eens een geweldig lief paard, dat heel graag meewerkt.’ Een wedstrijddebuut heeft de amazone nog niet gepland met haar nieuwe aanwinst.

Blue Hors/Hoefslag

Foto: DigiShots