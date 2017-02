Judith Pietersen: ‘Nóg meer genieten van LimiTed Edition’

Hij behoort tot de beste jonge paarden in Nederland, de Friese hengst LimiTed Edition (v. Uldrik). Op Jumping Amsterdam liep hij in de Subli Cup finale met Judith Pietersen, de amazone die hem vanaf zijn derde jaar opleidt en uitbrengt. En nu is hij verkocht. ‘Lim’ blijft bij Pietersen onder het zadel.

Een sponsor die anoniem wil blijven, schafte hem voor haar aan. ‘Ik geniet altijd ongelooflijk van dit geweldige paard. En nu kan dat nóg meer. De druk dat hij ooit een keer verkocht wordt is er niet meer’, aldus een dolblije amazone. Het feit dat zij nu ‘Lim’ definitief blijft rijden, vormt meteen de aanleiding om aan te kondigen dat ze haar eigen bedrijf start, Judith Pietersen Dressage, na twaalf jaar bij handelsstal Kop Jansen gewerkt te hebben.

‘Ik kan mijn droom om Limited Edition nu verder op te leiden en van hem te genieten voortzetten. Het is heel bijzonder dat zijn nieuwe eigenaar zo’n vertrouwen in mij stelt en mij alle ruimte geeft om hem naar eigen goeddunken te rijden. Hij wordt niet verkocht, ik hoef hem niet tot een bepaald niveau te brengen waarna hij weg gaat.’

En dat is nieuw voor Judith. ‘Als je bij een handelsstal werkt, weet je dat de paarden die je rijdt op een bepaald moment verkocht zullen worden. Ik ben echt zó blij, dat is niet voor te stellen!’

Ook Da Vinci (v. Norbert) werd al voor haar aangeschaft. Een nieuwe tweepaards veewagen en de huur van een prachtige accommodatie maakte het voor Judith compleet. Ze richt zich nu op een nieuwe toekomst met Judith Pietersen Dressage in het Drentse Wapse, waar ze trainingspaarden zal rijden en les zal geven.

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots