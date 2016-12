Mechelen: Jorinde Verwimp aan kop; Nederland op drie, vier en vijf

Nederland aan kop in de Lichte Tour op Jumping Mechelen; in de CDI4* Grand Prix was het het thuisland dat de lakens uitdeelde.

Jorinde Verwimp legde met haar Rio-paard Tiamo beslag op de eerste plek. Ze stuurde de zestienjarige Lester-zoon naar 72,560%; bijna een halve punt meer dan landgenoot Jeroen Devroe met Eres DL (v. Sir Lui).

De volgende drie plekken waren voor oranje ruiters: Tommie Visser had een goede generale in De Mortel vorige week, waar hij tijdens een hc-wedstrijd meer dan 74% scoorde. Nu kreeg hij een paard dure fouten met VarioHippiques Vingino (v. Polansky) en stond er 70,760% op het protocol.

Patrick van der Meer stond op plek vier met de vosruin Zippo (v. Rousseau), terwijl Theo Hanzon met Helena vh Goorhof (v. Gribaldi) op de vijfde stek terechtkwam. Ook hij zag zijn proef met meer dan 70% beloond worden.

Uitslag CDI4* Grand Prix Jumping Mechelen.

Foto: DigiShots