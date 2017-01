‘Dressuurman’ Joop van Uytert: ‘Een goed tuigpaard is sowieso leuk!’

Joop van Uytert kennen we toch vooral van de dressuurpaarden, maar hij stelde vandaag op de tuigpaardhengstenkeuring in Ermelo ook een hengst voor.

De hengstenhouder die dressuurkanonnen zoals Gribaldi, Krack C, Vivaldi en United ter dekking heeft, spotte Jackpot toen hij bij de fokker een Ferdeaux-veulen aan het bekijken was. ‘Deze liep ook in het land en kon geweldig lopen, hij sprak me enorm aan.’

Niet door

Categorienummer 674 (Unieko x Marvel) werd vandaag in groep drie voorgesteld door Van Uytert, de hengst is echter niet door. ‘Ik vind het jammer want ik vind hem zelf heel leuk, maar de jury beslist’, aldus Van Uytert. ‘Hij kan ontzettend goed lopen, ook aan de dubbele longe. Vandaag was hij echter een beetje bangig waardoor hij wat in elkaar kroop. Ik had dit niet verwacht, zeker omdat zijn moeder (elitemerrie Viva Jerina, v. Marvel, red.) ook heel goed gelopen heeft in de tuigsport.’

Onder de indruk

De hengst wordt wel aangehouden door Van Uytert, die hem als veulen in het land zag lopen en erg van het dier onder de indruk was. De planning zijn om hem onder het zadel te brengen en te kijken hoe dat gaat. Van Uytert besluit: ‘Een goed tuigpaard is sowieso leuk!’

Hij is overigens niet de enige die een uitstapje heeft gemaakt naar de tuigpaarden. Ook Gert-Jan van Olst en de broers Leo en Marthijs Brouwer stellen vandaag een tuigpaardhengst voor.

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink