Jongste miljardair ter wereld wil naar Spelen

De 20-jarige Noorse Alexandra Andresen, die wederom de jongste miljardair ter wereld is, heeft grote ambities: ze wil naar de Olympische Spelen.

Fortuin

Het fortuin van de Noorse wordt geschat op 1,2 miljard dollar. Vorig jaar werd ze al uitgeroepen tot de jongste miljardair ter wereld, maar ook dit jaar behoudt ze die titel. Ze verkreeg haar fortuin, dat even groot is als dat van haar oudere zus Catherine, toen vader Johan Andresen zijn bedrijfsaandelen voor 84% aan zijn dochters schonk.

De Spelen

De Noorse kreeg de paardensport met de paplepel ingegoten, op haar derde zat ze voor het eerst op een pony. ‘Mijn doel is om succesvol te zijn op de Olympische Spelen en Wereldruiterspelen’, aldus de ambitieuze amazone. Over haar rijkdom vertelt ze: ‘Paarden kosten nou eenmaal geld. Het feit dat mijn familie financiële middelen heeft, heeft mij veel mogelijkheden gegeven, vooral in het rijden. Er is veel kapitaal voor nodig.’

Borencio

In 2016 startte Andresen onder andere in Finland en Italië. In oktober stuurde ze de KWPN’er Borencio, die in het verleden door Emmelie Scholtens werd uitgebracht, naar een dubbele overwinning bij de Young Riders in Oslo. Afgelopen voorjaar kocht ze de bruine ruin via Andreas Helgstrand.

Bron: Tidningen Ridsport / Hoefslag

Foto: DigiShots