John Tijssen: ‘Ik zou een syndicaat voor Broere Argentino moeten oprichten’

Op de oefenwedstrijd in Uden gisteren reed John Tijssen zijn tijdelijke troef Broere Argentino naar een score van 67% in de Grand Prix. Het was niet alleen een eerst keer in deze klasse voor de ruiter, maar ook voor deze zoon van Jazz, die hiervoor tot en met de Inter II werd opgeleid en uitgebracht door Kirsten Beckers.

‘Het was echt kicken met hem’, vertelt de ruiter, die samen met partner Rob van Rijthoven in Sint Anthonis zijn dressuur-/handelsstal runt. ‘Er zaten dingetjes genoeg in, maar ik ben super tevreden, zeker als je bedenkt dat we pas kort een combinatie zijn, dus het is af en toe nog zoeken. Daarbij waren er de dag van tevoren klanten voor hem, dan rijd je anders dan tijdens de training.’

Belangstelling

Voor het eerste deel van de proef stonden achten op het protocol; later slopen er wat foutjes in de proef. ‘Ik maakte zelf een fout in de zigzag, die was te haastig. Daarnaast reed ik de pirouettes iets te klein en sprong hij de laatste wissel in de eners iets na.’ John noemt Argentino, of ‘Tinus’ zoals zijn stalnaam luidt’, een ongelooflijk fijn paard.

‘De kopers komen volgende week terug, nu samen met de ruiter die hem dan ook zal rijden. Ik wist natuurlijk dat hij voor de verkoop bij ons staat, maar ik zal hem echt missen. Ik zei al tegen Rob; eigenlijk moet ik een syndicaat oprichten om hem te kunnen behouden; al m’n facebookvrienden 100 euro – ik heb er 5000 – en dan ben ik een mooi eind op weg…’

Heet, maar nuchter

Het fijne aan Argentino is dat hij heel nuchter is. ‘Ze zeggen wel van dat Jazzen van die hete donders zijn, maar Argentino is heel snel heel relaxt. Hij is superheet te maken, maar als je hem lang laat, is hij ook meteen ontspannen. Dat is echt geweldig!’

De eerste échte GP-wedstrijd staat gepland voor 17 januari in Bunschoten-Spakenburg. ‘Maar het is de vraag of ik daar ga rijden. Als de deal met die nieuwe kopers rond komt, zal ik moeten afzeggen. Echt heel jammer, maar zoals ik zei… we wisten dat hij een keer weggaat.’

Bron: Hoefslag

Foto: Jessica Pijlman/Made by Jessy