Joep en Tineke Bartels ontvangen gouden speld: ‘Ik zit nog na te genieten’

Tineke en Joep Bartels ontvingen afgelopen weekend op Jumping Amsterdam allebei een bijzondere onderscheiding: een gouden KNHS-speld. Een gouden speld staat voor de hoogste onderscheiding van de sportbond. Tineke nam in Amsterdam afscheid als bondscoach van de jeugd en Joep als geestelijke vader van het Rabo Talentenplan.

Tineke Bartels

Na elf jaar uiterst succesvol bondscoachschap heeft Tineke eind 2016 inmiddels afscheid afgenomen en als dank voor haar enorme bijdrage aan de sport ontving zij uit handen van Emile Hendrix de gouden KNHS-speld.

Bij de huldiging maakte de KNHS bekend dat Tineke met haar teams liefs 69 internationale medailles won. Tineke werd als klap op de vuurpijl in de piste gehuldigd door haar ex-teamleden. ‘Ik was echt geraakt door de manier waarop mijn ruiters het deden met rozen, persoonlijke bedankjes en een prachtig bronzen beeld. We worden nog steeds overspoeld door ontelbare lieve reacties. Ik zit nog na te genieten,’ aldus voormalig teamcoach.

Joep Bartels

Voor Joep Bartels, grote initiator achter het Rabo Talentenplan, was er bij dit afscheid speciale waardering. Uit handen van Theo Ploegmakers ontving de belangrijke man voor al zijn enorme verdiensten voor de paardensport ook een gouden KNHS speld.

Bron: Facebook/KNHS

Foto: DigiShots