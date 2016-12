Jill Huijbregts: ‘Afwisseling werkt het beste voor Zamacho’

Jill Huijbregts beleefde in 2016 een fantastisch jaar. Zo mocht ze begin dit jaar met Zamacho op de KWPN hengstenkeuring in Den Bosch rijden, nadat Zamacho’s vader Rousseau het keur-predicaat ontving. In maart nam deel aan de wereldbeker kwalificatie (senioren) van Indoor Brabant. Helaas moest ze door een zure reserveplek het EK U25 missen, maar uiteindelijk stond daar ook weer een andere mooie kans tegenover.

CHIO Rotterdam

‘Nadat bleek dat ik reserve was voor het EK U25, heb ik de focus wat meer op de senioren gelegd. Uiteindelijk vind ik dat ook belangrijker en meer waardevol. Het missen van het EK was wel jammer, maar ik vond het ook weer niet heel erg. Ik weet hoe hard iedereen er voor moet werken en daardoor waardeer ik alle mooie dingen die ik mag meemaken. Het houdt me met twee benen op de grond. Ik moet ook toegeven, als je dan op een olympische kwalificatiewedstrijd mee mag rijden in de viersterren Grand Prix op CHIO, ben je het EK snel vergeten!’ laat de Huijbregts weten aan Ruiters van Oranje.

Vloggen

Naast het rijden is de amazone dit jaar ook begonnen met vloggen. Haar doel hiervan was om de topsport inzichtelijk en bereikbaar maken voor de breedtesport. ‘Ik laat zien dat je met goed management en hard trainen heel ver kan komen. Veel mensen halen inspiratie en motivatie uit mijn vlogs, omdat ze zien dat de top wel degelijk haalbaar is. Bovendien wil ik dat mensen zien dat mijn paarden gewoon in de wei wild mogen doen en niet in een houding worden getrokken, zoals vaak verondersteld wordt. Inmiddels heb ik 12.000 volgers op mijn Youtube-kanaal en bijna een miljoen views in totaal, echt heel gaaf. Het heeft me zelfs al nieuwe sponsors opgeleverd.’

Rabo Talentenplan

Over het Rabo Talentenplan is de Huijbregts erg enthousiast: ‘We hebben bij de eerste bijeenkomst geleerd een paard liniair te scoren en dat kan in de toekomst bij het aankopen van jonge paarden heel nuttig zijn. De mediatrainingen spraken mij natuurlijk ook heel erg aan. Hockeyster Elsemieke Havenga vertelde over het geven van interviews en het bedrijf Mediananny gaf een lezing over social media. Daar heb ik aantal handige tips uitgehaald, die ik zeker kan gebruiken voor mijn vlogs.

Afwisseling

Voor 2017 heb heeft de amazone nog geen vaste planning gemaakt. Eén ding is in ieder geval zeker: met Zamacho wil ze blijven afwisselen. ‘Ik ben sowieso van plan de U25 te blijven afwisselen met de senioren. Dat werkt voor Zamacho het beste.’

Bron: Ruiters van Oranje/Hoefslag

Foto: Focussed