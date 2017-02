Jeroen Hamelink: ‘En nu op naar de U25 met Zanzibar!’

Jeroen Hamelink maakte gisteren een geslaagde comeback met oogappel Zanzibar, na anderhalf jaar niet op wedstrijd te zijn geweest. In Bunschoten won hij de Intermediair I met 66,6%.

Jeroen brengt het onderwerp van gesprek net naar stal als we hem spreken. ‘Ik ben zó blij dat hij weer helemaal top is! Zelf vond Zanzibar het volgens mij ook erg leuk dat hij weer mee mocht. Hij wil altijd al héél graag werken, maar in de ring was hij wel supervrolijk.’

De jonge ruiter raakte in 2015 eerst zelf geblesseerd, nadat hij onzacht met zijn knie met een ijzeren paal in aanraking gekomen toen hij op een wiebelig jong paard zat. Daarna was het de beurt aan Zanzibar. ‘Vlak voordat we op de KWPN Hengstenkeuring mochten rijden in de show rondom de keur verklaarde hengst Rousseau had Zanzibar vastgelegen op stal. Echt kreupel leek hij niet, maar hij voelde niet lekker aan in de wendingen. Het bleek een verrekte knieband te zijn; een “voetbalknie”, aan een achterbeen.’

Geduld kun je leren

‘We hebben heel rustig de tijd genomen om maar vooral niet te vroeg weer met de training te beginnen. Zanzibar loopt met een mega achterbeen; hij moest die kracht even niet gebruiken. In de zomer ben ik er weer opgestapt.

De jonge ruiter noemt Zanzibar een ‘onwijs lekker paard’. ‘Hij is op wedstrijd hetzelfde als thuis. Als ik hem thuis voor elkaar heb, weet ik dat hij het in de ring ook doet. Kijkerig is ‘ie wel, maar hij gaat altijd dóór. Van hem heb ik echt leren rijden. Ik was weleens te ongeduldig als iets niet wilde lukken. Dat werkt met Zanzibar totaal niet. Je moet geduld hebben en dan voel je ook echt dat het goed gaat.’

Pirouettemachine

In overleg met trainer Patrick van der Meer besloot Jeroen om Zanzibar in de Intermediair I te starten. Voor het eerst. ‘De wissels springt hij geweldig. Hoe sneller de wissels hoe beter. Ook zijn pirouettes zijn super; hij doet net zo makkelijk een héle als een halve. We hadden er gisteren een 8,5-en en 9-ens voor.’

‘Zanzibar heeft alle talent voor de zware oefeningen’, laat de 23-jarige ruiter weten. ‘Voordeel van de lange rustige periode is dat hij in al die maanden de piaffe onder de knie gekregen heeft. Omdat hij met die blessure niet gróót, maar juist klein moest bewegen, is dat kwartje van het aandribbelen gevallen. Zijn karakter is ook enorm in zijn voordeel; hij wil het zó graag voor je doen!’

Heel binnenkort start het duo nog een keer Inter I, met al snel de Inter A en B. ‘En dan liefst zo snel mogelijk U25! Die Zware Tour begint nu toch wel heel erg te kriebelen.’

Bron: Hoefslag, overname zonder toestemming en bronvermelding niet toegestaan

Foto: Focussed