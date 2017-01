Jazz-sperma in de aanbieding voor 150 euro… Hoe zit dat?

Vorige week lanceerde Stoeterij Broere de nieuwe site rondom de tophengst Jazz. Inclusief de prijzen die gemoeid zijn met een aanparing met de preferente Grand Prix-hengst.

De ‘prijsknaller’ voor het nieuwe seizoen is de 150 euro voor een rietje diepvriessperma, exclusief BTW en verzendkosten, en zonder verdere verplichtingen, zo wordt vermeld op broerejazz.com. Dat klinkt als een (uitver)koopje! We bellen met Anne Broere om ons te laten uitleggen hoe het zit.

‘Nou, koopje…’, lacht die. ‘Kijk, een rietje is eigenlijk niet veel. Om aan het benodigde aantal bewegende spermacellen te komen, heb je over het algemeen vier rietjes nodig. Maar met een hele kundige dierenarts, en een merrie die snel ‘pakt’, kun je aan één rietje genoeg hebben.’

De prijs is zo gesteld om te kunnen concurreren met jonge hengsten, legt Broere uit. ‘Vers sperma van Jazz kost 2.850 euro; blijft de merrie gust, dan krijg je 2.600 euro retour. Jazz is een fantastische hengst, nog altijd, maar de KWPN-fokkerij is redelijk verzadigd met Jazz-bloed. Vandaar dat we deze ‘stunt’ bedacht hebben.’

Jazz: de oortjes erop

Het onderwerp van gesprek staat er inmiddels nog patent bij. Hij is 26 jaar, niet meer de lenigste natuurlijk, maar hij is fit voor zijn leeftijd. ‘Elke dag komt hij buiten en dan laat hij zich nog altijd lekker gelden. Aan aandacht ontbreekt het hem niet. Hij wordt door de meiden gepoetst en vertroeteld, en is hier nog altijd de koning van stal. Als er bezoeker komen, willen ze altijd met Jazz op de foto. Hij weet het precies, dan gaan de oortjes erop. Er is geen plaatje waar hij niet vrolijk op staat.’

Ook Jazz-zoon Westpoint komt weer beschikbaar dit seizoen. ‘Vorig jaar hebben we hem vanwege de sport niet laten dekken. Met Emmelie (Scholtens, red.) loopt hij mooi in de 70% in de Grand Prix. Hij wordt van dekken niet vervelend, dus kunnen we hem weer aanbieden.’

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink