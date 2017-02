Indoorkampioenschappen: Jasmien de Koeyer nipt aan de leiding

Met een expressieve proef waarin wat slordigheidjes ontstonden, is het Jasmien de Koeyer die voorlopig aan de leiding gaat bij de Young Riders in Ermelo. Bo Oudhof volgt op drietiende punt.

Met het jongste paard in deze rubriek, de achtjarige Desperados-dochter Esperanza, scoorde De Koeyer 69,91%. Bo Oudhof kwam uit Friesland met Colt Sollenburg (v. Vivaldi) om ook een proef die met tegen de 70% beloond werd neer te zetten.

Lisanne Zoutendijk start twee paarden bij de Young Riders. Met beide eindigde ze in de voorste regionen. De 68,99% met Kostendrukkers Ringo Star betekende een derde stek; Haar proef met Kostendrukkers Watteau (v. Jazz) was goed voor de zesde positie.

Thalia Rockx met Verdi de la Fazenda (v. Florett As) en Esmee Donkers met Chaina (v. Sir Donnerhall) mochten de vierde en vijfde prijs afhalen. Zij behaalden 67,93 en 67,59%.

Een echte kopgroep was er niet bij de Young Riders; de scores lagen dicht bij elkaar en dat betekent dat het spannend wordt morgen in de finale. We zien de beste acht combinaties terug. Lisanne Zoutendijk komt als eerste de ring in met Kostendrukkers Watteau, om 11.08 uur.

Uitslag Young Riders.

Foto: DigiShots