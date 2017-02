Jasmien de Koeyer: ‘Voor mijzelf heb ik die 70% wel gehaald’

Topscores ontbraken vandaag een beetje in de Young Riders-rubriek op de KNHS Indoorkampioenschappen. Jasmien de Koeyer behaalde met Desperados-dochter Esperanza het winnende resultaat, maar ook zij wist de 70% net niet aan te tikken. De Koeyer werd op de voet gevolgd door Bo Oudhof en de Vivaldi-nazaat Colt Sollenburg.

“Ik had een hele hete merrie bij me”, vertelt de amazone. “Esperanza was heel enthousiast met het losrijden, het was lastig om haar scherp te krijgen. In de proef lukt het heel goed, ik kon net wat extra geven. Esperanza gaf mij een superfijn gevoel, vooral in de uitgestrekte gangen blonken we uit. Achteraf zeiden mensen tegen me dat het totaalbeeld er mooi uit zag. Ik ben meer dan tevreden!”

Vloeiende proef

Over haar score vertelt Jasmien dat ze voor zichzelf in ieder geval die 70% wel heeft gehaald. “Ik zit toch al in het kader en kijk daarom meer naar het gevoel, vandaag klopte dat. Ik had een vloeiende proef, met vrijwel geen fouten. Ik kon er goed aan blijven rijden en kon haar met een mooie, open aanleuning voorstellen.” De Koeyer reed al een EK met deze dochter van de Grand Prix-hengst Desperados. “Ik heb haar zelf helemaal opgeleid en haar zelf naar mijn hand kunnen zetten.”

Spannende finale

Het belooft een spannende finale te worden met acht combinaties die qua scores dicht bij elkaar liggen. “Ik ga genieten in de kür, dat is het allerbelangrijkste. De muziek is gecomponeerd door Charles Monterie en is gebaseerd op de filmmuziek van de film Fallen. Ik krijg elke keer kippenvel als ik de kür rijd, hopelijk kan er nog een schepje bovenop in de finale!”

Bron: Hoefslag (overname zonder bronvermelding niet toegestaan).

Foto: DigiShots